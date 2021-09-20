21 Eylül Balık Dolunayı Bize Ne Anlatıyor?

Saat 02.54’te 21 Eylül Salı gününde balık burcunda dolunay karşılanacak. Maneviyatın güçlendiği ve duyguların güçleneceği bu dönem oldukça önemli etkiler barındırıyor. Önceki başak yeniayında ayında yapılmak istenen ve tohumlarının atıldığı kararlar ile planlar artık tamamlanabilir.

Önümüzdeki 15 günde ise farkındalığımızı yükselecek ve sezgilerimiz artmaya başlayacak. Bu süreç boyunca her olay daha net bir şekilde görülmeye başlanacak ve şefkat hissedeceğiz.

İnsanlığa ve çevremize karşı güçlü bir merhamet duygusu ile sarmalanacağız ve gelecek hakkında bazı farklılıklar yaşayabiliriz. Söz konusu dolunayın balık burcunun son derecelerinde meydana gelmesi hayat ile ilgili tüm konularda seyir değişikliğini gösteriyor.

Sonbahar ekinoksuna giriş yapmaya hazırlamamız ve Güneş'in dolunayı takip eden 3 gün ardından Terazi burcuna geçişi ve Mars ile kavuşum yapması aşk meselelerini, partnerlerle ilişkileri ve evlilik konularını işaret ediyor. Bunun yanı sıra Merkür'ün terazi burcundaki retrosu arkadaşlık, aile konularında anlaşmak ve ortaklık gibi konular ile gündeme gelebilir.

Bu süreç boyunca kendimizi kandırmamamız, beklentilerimize dikkat etmemiz ve ne istediğimizi doğru bir şekilde bilmemiz önemli noktalar arasında bulunuyor. Sorunları çözümlemek, sorunların üzerine gitmek, çevremizde güven vermeyen ilişkileri elemek ve arka plana atılan konuları ele almak yine balık dolunayında ilgileneceğimiz konular arasında yer alıyor. Hayat çizgimizde yeni insanlar ile tanışmak, yeniye yol açmak ve rutinleri düzene sokmak gibi güzel etkiler de mevcut durumda.

Sanat, spiritüel çalışmalar, yaratıcılık, yetenekler ve ilhan gibi etkiler bu süreç boyunca öne çıkacaktır. Balık burcunun Zodyak’ın son burcu olması kırgınlıkların affedici ve küslüklerin bitişi gibi konular ile kendisini gösterebilir. Yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatmak ve karşılık beklemeden iyilik yapmak karmik anlamda yardımcı olacaktır. Hayalci yaklaşımın yerine mantık üzerinden gitmek de bu dönemde tavsiye edilmektedir.