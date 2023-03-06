99.000 TL borç kapatma kredisi kampanyası başladığı açıklandı, Garanti Bankası ödemeleri vermeye devam edecek...

Borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler 24 ay vadeli Garanti Bankası tarafından verilecek olan 99.000 TL nakit kredi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirebilecekleri bir kampanya hazırlandı. Garanti Bankası son zamanlarda yapmış olduğu bireysel ihtiyaç kredileri kampanyaları ile birlikte aynı zamanda nakit kredi kullanacak olan kişilere borç kapatma kredisi ile birlikte aynı şekilde Kredi ödemeleri vererek vatandaşlara rahat bir nefes aldırmak istemektedir. Garanti Bankası üzerinden kredi almak isteyen kişiler borç kapatma kredisi almak isteseler bile ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak şekilde başvuru yapmaları ve banka kredi politikalarına uygun olmaları gerekmektedir.

99.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsunuz sadece güncel olan borçlarınızı kapatmanız için transfer kredisi ile birlikte ihtiyaç kredinizi kullanabilirsiniz. Güncel olan kredi kartı ve güncel olan ihtiyaç kredisi borçlarınızı tek bir bankada toplamak istiyorsanız Garanti Bankası tarafından yapılan düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların 18 yaşından büyük olması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve diğer bankalardaki olan borçlarının güncel olmaları durumunda en yakın Garanti Bankası şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisi ile birlikte borç kapatma kredisi başvurusunda bulunabileceğini söylemek isteriz. Garanti Bankası bu kredileri sadece bireysel müşterileri değil emekli olup emekli maaşını Garanti Bankası şubelerine taşıyarak borç kapatma kredisi kullanacak olan tüm emeklilere de vermektedir. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak aynı zamanda 8.000 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanabilirsiniz.