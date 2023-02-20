Hatay'da 6.4 ve 5.8 Şiddetinde Deprem Oldu, Binalar Yıkıldı!

Hatay'da son dakika bilgisine göre iki büyük sarsıntının yaşandığı öğrenildi ve hasarlı olan binaların yıkıldığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerin büyük bir yıkıma ve üzüntüye sebep olduğu Hatay'da tekrar yüksek şiddette bir depremin yaşanması da bölgede bulunan vatandaşlar arasında korku yarattı. Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 şiddetinde yaşanan deprem sonrasında Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de 5.8 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Bazı binaların kentte yıkıldığı söylenirken bölge üzerine çok sayıda artçı sarsıntının devam ettiği bilgisi de paylaşıldı. Son olarak yaşanan deprem sebebiyle enkaz altında kalan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi ve deprem sebebiyle bölgede arama kurtarma çalışmasının başladığı ifade edildi.

10 şehri derinden etkileyen ve Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremler 7.6 ve 7.7 büyüklüğünde meydana gelmiş ve Hatay'da büyük bir hasara sebep olmuştu. Binlerce bina şehirde yıkılmış ve çok sayıda vatandaş da deprem şiddeti sebebiyle hayatını kaybetmişti. Hatay henüz Maraş depreminin şokunu atlatamazken yeniden sallandı ve yıkılan binaların mevcut olduğu bilgisine ulaşıldı. Kahramanmaraş depremi Hatay'da büyük bir hasara sebep olmuş ve şehir adeta yok olmuştu. 7.6 ve 7.7 büyüklüğünde yaşanan depremler sonrasında daha sonra açıklanan bilgilerde ise söz konusu depremin yerin 16.74 kilometre derinliğinde meydana geldiği de ifade edildi.

Beşik gibi sallanan Hatay'da 6.4'lük büyük depremden 3 dakika sonra Samandağ merkezli olarak 20.07'de 5.8 büyüklüğünde bir sarsıntının daha yaşandığı öğrenildi. İkinci depremin 7 kilometrede derinlikte gerçekleştiği öğrenilirken şehirde bulunan bazı binaların yıkıldığı bilgisi de açıklandı.

Hatay'ın Küçükdalyan Mahallesi'nde 6.4 şiddetinde yaşanan depremde bazı evlerin yıkıldığı öğrenildi ve enkaz altında kalan bir kişinin de hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı ve bazı binaların yıkılması da gündemde yer aldı. Vahit Başman isimli kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenilirken cenazenin ise ekipler tarafından enkaz altından çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı. Başman ailesi gözyaşlarına boğuldu ve polis ekipleri de aileyi teselli etmeye çalıştı. Başka evlerin de bölgede yıkıldığı görülürken arama kurtarma ekiplerinin enkazlarda çalışma başlattığı yönünde bilgiler de paylaşılmaya devam ediliyor.

Yangın itfaiye ekiplerinin de çıkan yangına müdahale ettiği belirtilirken bölgedeki çalışmaların devam ettiği açıklandı. Bölgede 5.8 ve 6.4 şiddetinde yaşanan depremler sonrasında çok sayıda artçı yaşanıyor ve vatandaşlar korkuya kapanıyor. Daha sonra Samandağ ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının daha meydana geldiği belirtilirken iki büyük depremin etkisinden kurtulamayan vatandaşlar yeni bir şok geçirdi. Vatandaşlar depremin çok şiddetli olduğunu ifade etti ve hızlı bir şekilde kaldıkları yerden çıkmaya çalıştı. Hatay'da enkaz bölgesinde toz bulutu oluşurken ambulans seslerinin de duyulduğu öğrenildi. Son olarak meydana gelen Hatay depreminin Gaziantep, Adana, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa gibi çevre illerden de hissedildiği belirtildi.