2 bankadan hemen açıklama: Uygun faizli nakit ödemeleri, IBAN numarasına yapılacak

Denizbank ve Vakıfbank’ın sunduğu finansal destekler paraya ihtiyacı olanların yardımına koşuyor. Bu bankaların nakit avans sistemi sayesinde size en yakın ATM’den kefilsiz, sorgusuz ve şartsız 10.000 TL anında para çekebiliyorsunuz.

Denizbank ve Vakıfbank bankaları Türkiye’nin en çok işlem yapılan bankaları arasındadır. Bu finansal işlemler vatandaşların paralarını etkin ve doğru yönetme konusunda büyük kolaylıklar sağlar. Şimdilerde ise bu bankaların sağladığı en üstün hizmetlerden biri de nakit avans sistemidir. Denizbank ve Vakıfbank nakit avans sistemi nasıl oluyor? Faizleri ne kadardır? Hep birlikte inceleyelim.

Denizbank Nakit Avans

Denizbank acil bir ihtiyaç durumunda 10 bin TL’ye kadar destek vermektedir. Eğer Denizbank müşterisi iseniz kredi kartınızla ister hemen ödemek üzere isterseniz de 3 ay ertelemeli nakit avans çekebilirsiniz. Bu işlemi yapmak oldukça basittir. Mobildeniz, İnternet Bankacılığı, Denizbank şubeleri ya da ATM’lerden nakit avansınızı anında çekmek mümkündür. Üstelik ekstra prosedürlere ihtiyaç duymadan 10 bin TL’niz hemen elinizde olacaktır. Yüzde 1,40 TL’lik faiz oranı ve 12 ay vade fırsatı gibi avantajlar Denizbank’ta sizleri beklemektedir. Denizbank nakit avans sistemi ile her daim yanınızdadır.

Vakıfbank Nakit Avans

Vakıfbank her yıl kendini güncelleyen ve cazip kampanyaları ile öne çıkan müşteri portföyü geniş bir bankadır. Vakıfbank’ın müşterilerine sağladığı en büyük faydalardan biri de Vakıfbank nakit avans sistemidir. Nakit avans bir nevi anında kredi alma sistemi ile eşdeğerdir.

Vakıfbank WorldCard ile birlikte 7 gün 24 saat size en yakın Vakıfbank ATM’sinden nakit avans çekebilirsiniz. Bununla birlikte İnternet Bankacılığı, Vakıfbank Şubeleri ya da çağrı merkezi kanallarını kullanarak bu işlemi yapmanız mümkündür. Bireysel kredi kartınız ile çekebileceğiniz maksimum tutar 4.000 TL’dir. Eğer TarımCard ya da Business Card sahibiyseniz tek seferde 10.000 TL çekebilme olanağınız vardır.