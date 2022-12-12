SGK'lı erkek ve kadınlar için EYT tablosu belli oldu! 5.500 prim günüyle o kişiler 45 yaşında emekli oldu!

5.500 prim günüyle o kişiler 45 yaşında emekli! SGK'lı erkek ve kadınlar için EYT tablosu belli oldu! Binlerce insan emekli olabilmek için EYT görüşmelerinde yaş sınırı ile ilgili konunun netleşmesi en çok merak edilen noktalar arasında bulunuyor. Prim, sigortalılık gibi konular netleşirken yaş konusu ile ilgili detaylar bekleniyor. Uzun süredir tartışılan ve görüşmelerde sona yaklaşılan EYT meselesi ile ilgili olarak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda EYT ile ilgili hususların Aralık ayında meclise geleceği ve netleşeceği belirtildi.

Gözler EYT Görüşmelerinde

Yakın zamanda görüşmeleri tamamlanacak olan EYT ile ilgili yaş konusunda alınacak karar beklenmeye başlandı. Bu arada 5.500 prim günüyle o kişiler 45 yaşında emekli olmakla ilgili sorular da gelmeye başladı. 45 yaşında emekli olabilmek için 5500 prim günü ile ilgili olarak da çeşitli hesaplamalar yapılıyor.

Erken yaşta emeklilikle ilgili olarak verilecek olan karar ile ilgili olarak da yeni biz düzenleme yapılıp yapılmayacağı da bu görüşmelerde netleşecek.

EYT ve emeklilik gibi konularda çok sayıda kişi kendini kapsayıp kapsamayacağı ile ilgili beklenti halinde bulunuyor. Bu kişiler yapılacak son açıklamada alınan kararlara göre emekliliklerini değerlendirecek. EYT Eylül 1999 tarihi ve öncesi ile ilgili uygulamalar en çok merak edilenler olacağa benziyor.

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