90'lı yılların efsane Renault modeli 2024 yılında geri dönüyor! Gözler yaşlı! 750 bin TL'ye satılacak!

Gözler yaşlı! 90'lı yılların efsane Renault modeli 2024 yılında geri dönüyor! 750 bin TL'ye satılacak! Ülkemizde bir dönem çok tercih edilen Broadway model araçlar Türkiye pazarında satışa çıkarmayı planlıyor. İşte Renault’tan haberi gelen detaylar…

Renault Broadway Yollara Dönüyor

Yeni çıkacak Broadwayler elektrikli motora sahip olacak. Son yıllarda firma klasik tasarımlara sahip araçlarını elektrikli motor ekleyerek tekrar satışa sunmaktadır. Halihazırda elektrikli R5 modeli üzerinde çalışan Renault yakın zamanda aracını pazara sokmayı planlıyor. Önümüzdeki günlerde Renault’tan bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Ortalama Fiyatlar

Broadway’in modern görünüşlü modeliyle ilgilenen vatandaşlar aracın fiyatlarının ortalama ne kadar olacağıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Renault Broadway modelini ülkemizde ne kadara satışa çıkaracağına dair bir açıklama yapmadı. Son modellerinden olan Renault Zoe modelinden 15 bin TL yüksek fiyatla satışa sunulabileceği tahmin ediliyor.

Renault Zoe ülkemizde ortalama fiyatı 730 bin TL olarak sunulmaktadır. Kurda yaşanan değişimler de göz önünde bulundurulursa Renault Broadway modelinin ortalama 750 bin TL ile satışa sunulabileceği düşünülüyor. Son noktayı Renault’tan gelecek açıklama koyacak.

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