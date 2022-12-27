90.000 TL'ye satılık ikinci el otomobiller! Duyan hemen koşsun! Komple yenilenen liste ilaç olacak!

Duyan hemen koşsun! Komple yenilenen liste ilaç olacak! 90.000 TL satılık ikinci el otomobiller! Yıl sonunun yaklaşımıyla vatandaşlar yeni araba arayışına yöneliyor. Bütçesi 90 bin TL ile sınırlı olan vatandaşlar haberimize göz atmadan araba alışverişine çıkmamalı.

Sıfır araçların yüksek fiyatlarda seyretmesi vatandaşları daha ekonomik araçlara yönlendirmektedir. Otomobil hayali kuranlar hangi markanın hangi modelinin ne kadara satışa sunulduğunu merakla takip ediyor.

İkinci El Arabalar Neler?

Uygun fiyatlı olarak sunulan ikinci el araçlar ve fiyatları şu şekilde sıralanmaktadır:

· 95.000 TL Renault R 19 1.6 Europa RT 1995 Model Benzin & LPG Sedan

· 95.000 TL Ford Escort 1.6 CL 1998 Model Benzin & LPG Sedan

· 90.000 TL Opel Vectra 1.8 GL 1992 Model Benzin & LPG Sedan

· 90.000 TL Skoda Felicia 1.3 GLXi 1996 Model Benzin & LPG Station Wagon

· 90.000 TL Fiat Siena 1.6 HL 1999 Model Benzin & LPG Sedan

· 90.000 TL Fiat Palio 1.2 HL 2004 Model Benzin & LPG Hatchback 3 kapı

· 90.000 TL Suzuki Swift 1.0 GL 1993 Benzin & LPG Hatchback 5 kapı

· 90.000 TL CitroënSaxo 1.5D SX 2000 Model Hatchback 5 kapı

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