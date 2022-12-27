Limit yok, istediğiniz kadar alın! O markette 5 LT sıvı yağ 97 TL'den satılıyor! Önünde kuyruk oldu

Önünde kuyruk oldu... Limit yok, istediğiniz kadar alın! O markette 5 LT sıvı yağ 97 TL'den satılıyor! Migros Sanal marketlerde sıvı yağlar çok özel fiyatlarla sunuluyor. Vakıfbank ile yapılan anlaşma ile çok özel fiyatlarla yağ alabilirsiniz. Üstelik sıvı yağda herhangi bir sınırda bulunmuyor. Enflasyon nedeniyle zor zamanlar geçiren vatandaşlara yardımcı olmak için Migros Sanal market ve Vakıfbank birlikte çok özel bir kampanya yürütüyor.

En Uygun Fiyatlı Yağ Nereden Satın Alınır?

Vakıfbank kartı bulunan bu kampanyadan yararlanabiliyor. Yağ indirimi sadece Migros Sanal market üzerinden gerçekleşiyor. Migros Sanal markete giriş yağarak kredi kartınız ile 5 litrelik sıvı yağınızı sepete ekleyebilirsiniz. 5 litrelik sıvı yağ fiyatı 152 TL’dir. Vakıfbank kampanyası ile bu ücret 97,5TL’ye kadar düşüyor. Bu indirimden yararlanmak için hemen uygulamayı kullanabilirsiniz.

Türkiye'de fiyatı en fazla artan ürünlerden bir tanesi Ayçiçek yağıdır. Migros sanal market üzerinden 100 TL altına 5 litre sıvı yağ satın aşabilirsiniz. Marketler kış aylarına doğru etiketlerini de yenilemeye başladı.

5 litrelik sıvı yağlar 150 TL'lik fiyatlardan sunuluyor. Migros sanal market uygulamasına giriş yaparak sizde 55 TL’lik indiriminden yararlanabilirsiniz. Migros Sanal Market üzerinden siparişleriniz aynı gün içerisinde sizlere teslim edilir.

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