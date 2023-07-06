Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 9000 TL, 14000 TL ve 30000 TL gibi farklı tutarlarda ödemeler yapacak olan bankaların listesi açıklandı. Bu kampanyalar, emekli maaşı alan kişilere nakit ihtiyaçları için 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sunmayı hedeflemektedir. Emekli maaş hesabını Ziraat Bankası, Garanti Bankası veya TEB Bankası üzerinden alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, gelir belgesi olmadan kredi alma imkanına sahip olacaklar.

Ziraat Bankası, Emekli Ödemeleri

Ziraat Bankası, nakit ihtiyacı olan emeklilere gelir belgesi sunmaksızın 30.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Eğer emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden 30.000 TL'ye kadar ödeme alma fırsatına sahip olan vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında, tüm şartları sağlayan kişiler ihtiyaç kredisi alabilirler. Emekli maaşınızı ilk kez Ziraat Bankası'na taşımanız durumunda ise banka daha yüksek limitlerde krediler sunabilir ve diğer bankalardaki borçlarınızı kapatmanızı teşvik edebilir.

Garanti Bankası, 30.000 TL Emekli Kredisi

Emekli maaşını Garanti Bankası üzerinden alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek veya bankanın internet sitesi üzerinden başvuru yaparak 30.000 TL'ye kadar emekli kredisi kullanabilirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılan başvurular sonrasında, bu banka hızlı bir şekilde kredi imkanı sunmakta ve başvuruların sonucunu 5 dakika içinde bildirmektedir.

TEB Bankası, 30.000 TL Emekli Kredisi

TEB Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, TC kimlik numaralarını 44 66 numarasına mesaj olarak göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.

Bu bankaların sağladığı emekli kredisi kampanyaları, emekli vatandaşlara finansal destek sağlamayı ve nakit ihtiyaçlarını karşılamalarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Kredi başvurusu ve onay süreçleri hızlı bir şekilde gerçekleşerek vatandaşların ihtiyaçlarına acil çözümler sunulmaktadır.