900 TL Ödeme Yapılıyor! PTT ve Kamu Bankaları Ödüyor Hemen Alın

Bu çalışmanın motivasyonu ise gelecekte emekli olarak ailelerine ve kendilerine bakım sağlamak ve zaman ayırmak olmaktadır. Fakat tüm herkesin hayalleri gerçek olmayabilir. Peki Devlet tarafından emeklilere sağlanan destekler neler? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Emekli olmak için önce belirli bir hizmet süresini ve yaş limitini tamamlamanız gerekmektedir. Buna ilave olarak, belirli bir süre içerisinde prim ödemesinin de gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Fakat bazı vatandaşlar iş hayatı içerisinde senelerini harcasa bile emeklilik hakkını elde edememektedir. Bazı vatandaşlar iş hayatında senelerce zaman harcasa da emekli olamıyor. Bu gibi hususlarda ise ilk akla gelen, o vatandaşları desteklemeyi sürdürüyor.

Emekli Olmayan Mağdur Olmayacak!

65 yaşını tamamlamış ancak emekli olmamış vatandaşlar SGK tarafından karşılaşabilecekleri mağduriyeti önlemek adına yaşlılık aylığı bağlamaktadır. Bu aylığı almak için vatandaşların bazı şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu koşulların başında ise ilk olarak belirli bir yaşı tamamlamak gerekmektedir. Buna ilave olarak da SGK'dan herhangi bir biçimde maaş almıyor olmak gerekli aynı zamanda başvuru gerçekleştirildiği sırada, bir iş yerinde SGK'lı olarak çalışmıyor olmak gerekmektedir.

Yaşlılık Maaşı Almak İçin Koşullar

Yaşlılık maaşı almak için gereken yaş sınırı, vatandaşların çalışmaya veya sigorta başlangıç tarihlerine göre farklılık göstermektedir. Vatandaşlar emekli olmak için belirli bir süre iş hayatında bulunarak prim gün ödemesi yapıyor ve belli bir yaşı tamamlayı bekliyor. Bu kapsamda vatandaşlara 900 TL ödeme yapılıyor. Örneğin 8 Eylül 1976 tarihinden önce sigortası bulunan erkek vatandaşlar ile 8 Eylül 1981 tarihi öncesi sigortalı bulunan kadınlar 50, erkekler 55 yaşını tamamladığında ve en az 5.000 prim günü ödemesine sahip olan kadınlar 20, erkekler 25 senelik sigortalı olan ve de en az 5000 prim günü ödemesine sahip olanlar yaşlılık aylığını alabilmeye hak kazanmaktadır.

İlk defa 8 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri içerisinde sigortalı biçimde çalışmaya başlayan kişiler yaşlılık aylığı hakkı kadınlar için 58, erkekler için 60 olmaktadır. Aynı zamanda 7000 prim ödeme gününe sahip olması gerekmektedir. Buna ilave olarak 25 senelik sigortalı olması ve 4.500 prim ödeme gününe sahip bulunması gerekmektedir.