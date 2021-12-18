Akbank, ING Bank ve QNB Finansbank Müşterilerinin Kredi Borçları Anında Sıfırlanıyor! Başvuru Tarihlerini Kaçırmayın

Bankalarda borcu bulunan vatandaşlar için borç kapatma kredisi verileceği duyuruldu. Peki nasıl alınır? Ayrıntılar neler? Nasıl başvuru yapılır? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Akbank, ING Bank ve QNB Finansbank duyurdu! Bankalarda borcu bulunan vatandaşlar için borç kapatma kredisi verileceği duyuruldu. Akbank, QNB Finansbank ve ING Bank bankaları üzerinden işlem gerçekleştirmek isteyen müşteriler belirlenen koşullar kapsamında 120 bin TL'ye kadar tüm banka borçlarını kapatacak yeni kredi kampanyası ile işlem gerçekleştiriyor. Akbank, ING Bank ve QNB Finansbank üzerinden de borç kapatma kredisi verilmektedir.

Akbank Borç Kapatma Kredisi

Akbank, ING Bank ve QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme toplamda da 36 ay vadeye kadar 120.000 TL borç kapatma kredisi başvurusunda bulunabilicek ve tüm bankalardaki bulunan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilecek. Akbank 120 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi başvurusu için banka şubeleri üzerinden müşterilere destek olmaya devam ediyor.

Akbank şubelerine müracaat ederken kimlik ve gelir belgeniz ile beraber başvurunuzu gerçekleştirebilir tüm banka borçlarımızı hesaplayarak 36 ay vadeye kadar Akbank üzerinden kredi çekebilirsiniz. Emekli olanların emekli maaşı bu banka üzerinden olması koşulu iel kredi onayı veriliyor. Krediye yönelik ayrıntıları Akbank resmi internet adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Krediye başvurularınızı resmi internet adresi üzerinden, mobil bankacılıktan, müşteri hizmetlerinden veya bizzat şubeye giderek yapabilirsiniz.

QNB Finansbank Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır?

QNB Finansbank borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşların yalnızca emekli olması gerekmektedir. Emekli maaşınızı QNB Finansbank üzerinden alıyorsanız ya da emekli maaşınızı QNB Finansbank'a taşıyorsanız 90 bin TL'ye kadar banka üzerinden borç kapatma kredisi çekebilirsiniz. QNB Finansbank borç kapatma kredisi için emekli vatandaşlar yalnızca QNB Finansbank şubelerine müracaat ederek kimlikleri ile beraber başvuru gerçekleştirebilecekler.

ING Bank Borç Kapatma Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

ING Bank üzerinden borç kapatma kredisi kampanyasına başvuruda bulunmak isteyen müşteriler 120.000 TL'ye kadar ihtiyaç kedisi ve borç kapatma kredisi için en yakın ING Bank şubesine müracaat ederek kredi başvurusunu yapabilecek. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ING Bank şubelerine giderek hem ihtiyaç hem de borç kapatma kredisi çekerek 36 ay vadeli olarak 120 bin TL krediyi anında alabilirsiniz.

ING Bank şubelerine müracaat ederek hem ihtiyaç hem de borç kapatma kredisi olarak 36 ay vadeli 120.000 TL kredi çekebilirsiniz. ING Bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız belli koşullar dahilinde hızlı bir biçimde kredi çekebilirsiniz. Bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız resmi internet adreslerine gelebilir ya da banka şubelerine müracaat edebilirsiniz.