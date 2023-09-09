Döviz kuru Eylül ayının ilk haftasında sabit kaldı, ancak yaklaşan ABD enflasyon rakamlarının piyasa üzerinde bir etkisi olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle şu soru akla geliyor: Türk Lirası (TL) cinsinden dolar, euro ve sterlinin bugünkü kurları ne kadar? Lafı daha fazla uzatmadan, 9 Eylül 2023 döviz kurunun alış ve satış fiyatlarına bakalım.

Finans piyasasında dolar, euro ve sterlin fiyatları yakından takip ediliyor. Döviz fiyatlarında önemli bir haftalık kapanış gerçekleşti. Önümüze baktığımızda 13 Eylül 2023 Çarşamba günü ABD enflasyon verileri yakından takip edilecek. Şimdi, 9 Eylül 2023 Cumartesi günü için döviz kurlarını inceleyelim. Dolar ne kadar değerlendi? Peki ya euro ve sterlinde son durum ne? Haberimizde güncel döviz fiyatlarını bulacaksınız.

İSLAM MEMİŞ’İN DOLAR TAHMİNİ

Ünlü ekonomist İslam Memiş, son dönemde dolar ve petrol fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkisine dikkat çekti. Tüketicilere yaptığı uyarıda, genel olarak fiyat artışlarına hazırlıklı olmamız gerektiğini vurguladı. Memiş, orta vadede paylaşılan rakamların aksine durumun tahmin edilenden daha vahim olacağı görüşünde. Alanında uzman bir isim olarak İslam Memiş yıl sonuna kadar dolar kurunun 29,90 TL'ye kadar çıkabileceğini belirten bir tahminde bulundu.

Daha ileriye bakıldığında Memiş, 2024-2025 yılları için de ortalama tahminlerde bulunarak doların 2024 yılında 36,80 TL'ye, 2025 yılında ise 43,90 TL'ye ulaşacağını öngördü. Ayrıca Memiş, kişisel tahminlerini de paylaşarak doların 2024 yılında 44 TL ve 45 TL seviyelerine bile ulaşabileceğini öne sürdü.

9 EYLÜL 2023 CUMARTESİ GÜNCEL DÖVİZ RAKAMLARI

Dolar alış 26,8331 TL - satış 26,8400 lira

Euro alış 28,6931 TL – satış 28,7661 lira

Sterlin alış 33,4375 TL – satış 33,4825 lira