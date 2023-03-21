9 ay boyunca karşılıksız maaş müjdesi az önce verildi! Yan gel yat paranı al!

Yan gel yat paranı al! 9 ay boyunca karşılıksız maaş müjdesi az önce verildi! İşsizlik oranları her geçen gün artmaya devam ederken işsiz kalanlara SGK tarafından yeniden iş bulana kadar maaş alma imkanı sunuluyor. SGK tarafından verilen bu maaşın şartları merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneği ile ücretsiz izne ayrılanlara işsizlik maaşı verilmektedir. Bu destek işsiz kalan kişiler için çok önemli bir destek olarak kabul edilmektedir. Yakın zamanda güncellenen bu ödemenin miktarı 5.250 TL olarak ödeniyor.

Bu ödemenin yapılması için işsizlere sunulan şartların bulunduğu da bilinmektedir. Bu şartların neler olduğu ile ilgili birçok kişi arama yapmaktadır. Yapılan araştırmalarda işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği alabilmek için bazı mesleki eğitim ve meslek kurslarına katılmak gerekmektedir. Kurslara devam edenlerin kurslar bittikten sonra iş bulana kadar 9 ay boyunca bu ödeneği alacağı bilinmektedir.

9 ay boyunca hem sigorta hem maaş alma imkanı

Son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar en çok vatandaşı etkiledi. İşsizlik sayısının artması ve bu kişilerin geçim sıkıntısı yaşaması sebebiyle işsiz kalan kişiler için devlet tarafından çeşitli yardımlar yapılıyor. Bu yardımlardan biri de işsiz kalan kişilere sunulacak olan ve 9 ay boyunca sürecek olan maaş ve sigorta imkanıdır. İŞKUR tarafından sunulan çeşitli fırsatlardan biri olarak işsizlere sunulan bu programda çeşitli meslek edinme kurslarına katılanlara 9 ay boyunca maaş verilmesi ve sigorta yapılması söz konusu olmaktadır.

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