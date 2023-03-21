21 Mart Ekinoksu Nedir, Özellikleri Nelerdir, İlkbahar Ekinoksunda Ne Olur?

Günün ilk saatleri itibariyle ekinoks tarihleri gündemde yer aldı ve araştırma konusu oldu. 21 Mart tarihi Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilirken Kuzey Kutup noktasında 6 aylık gündüz döneminin başlangıcını da temsil etmektedir. Peki 21 Mart ekinoksunda gece gündüz eşit midir, 21 mart ekinoksu ne anlama gelir, neler olur? Özellikle vatandaşlar tarafından merak edilen 21 Mart ekinoksu ile ilgili detaylı bilgileri sizler için haberimizin devamında yazdık.

İlkbahar ekinoksu Kuzey Yarım Küre’de 21 Mart tarihinde gerçekleşirken sonbahar ekinoksu ise 23 Eylül tarihinde yaşanmaktadır. Güneş ışınları Kuzey ve Güney Yarım Küre’de ekvatora öğle vakti 90 derecelik açı ile düşmektedir ve ekvatorda gölge boyu sıfır olmaktadır. Bu tarih itibariyle güneş ışınları Kuzey Yarım Küre’de dik düşmeye başlamaktadır. Güney Yarım Küre’de bu tarih itibariyle geceler gündüz vaktinden daha uzun olmaya başlamaktadır.

Yaşanan bu olaylar Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur ve Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar başlangıcı yaşanırken Güney Yarım Küre’de ise sonbahar başlangıcı görülür. Kutup noktalarına aydınlanma çemberi teğet geçer ve güneş bu tarihte her iki kutup noktasında da görülmektedir. Gece ve gündüz süreleri Dünya’da birbirine eşit olur ve Güney Kutup noktasında bu tarih 6 aylık gecenin ve Kuzey Kutup noktasında ise gündüzün başlangıcı olarak bilinmektedir.

Senede iki defa 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gerçekleşen ekinoks gündüz ile gecenin eşit olması anlamını taşımaktadır. İlkbaharın başlangıcı olarak kabul edilen 21 Mart tarihi aynı zamanda nevruz olarak da kutlanır. Her iki yarım küre arasında gün ışığı eşit olarak paylaşılır ve Güney Yarım Kürede geceler artık gündüzlerden daha uzun olur. Bu sırada Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi bir durum yaşanmaktadır.