Altın fiyatları son dönemde, zayıf Çin ekonomik verileri ve ABD bankacılık sektörü ile alakalı endişelerin dolara güç kazandırması nedeni ile düşük seyretti. Peki piyasalarda altın fiyatları bugün nasıl seyrediyor? İşte son rakamlar.

ALTIN PİYASASINDAKİ GELİŞMELER

Çin, temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) yüzde 4,4 ve Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 0,3 oranında önemli bir düşüş yaşadı. Bu, 2020'den bu yana hem ÜFE hem de TÜFE'nin eş zamanlı olarak ilk kez azaldığını gösteriyor. Bu verilerin açıklanması, küresel talepte bir düşüşe ve ülke içinde devam eden deflasyonist bir sürece işaret ettiği için analistler arasında Çin'in ekonomik faaliyetlerine ilişkin endişeleri artırdı.

Bugünkü veri takvimi hem yurt içerisinde hem de yurt dışında altın piyasası adına oldukça sakin geçecek. Teknik açıdan bakıldığında, altının ons fiyatı için destek seviyesi 1.920$ iken direnç pozisyonu 1.970$'da bulunuyor. Şimdi güncel altın fiyatlarına bakalım ve yatırımcıların merak ettiği verileri paylaşalım.

9 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

9 Ağustos 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında pozitif ve yukarı yönlü bir eğilim olduğu görülüyor. Bu eğilimin nasıl devam edeceği ise şu an belirsizliğini koruyor.

Bir önceki seansta 1.670,05 TL'den kapanan gram altın fiyatı şu sıralarda 1.676,92 TL'den alınıp 1.677,25 TL'den satılıyor.

Daha önce 11.267,00 TL'den kapanan Cumhuriyet altını şu sıralar 11.184,00 TL'den alınıp 11.300,00 TL'den satılıyor.

Önceki seansta 5.660,00 TL'den kapanan yarım altın şu sıralar 5.697,00 TL'den alınıp 5.676,00 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın ise son seansta 2.830,00 TL'den kapandı. 9 Ağustos itibariyle 2.797,00 TL'den alınıp 2.837,00 TL'den satılıyor.

Tam altın ise 9 Ağustos tarihinde 11.020,56 TL alış fiyatı ve 11.240,22 TL satış fiyatından işlem görüyor.