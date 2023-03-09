88000 TL'ye Kadar Nakit İhtiyacı Olan, 18 ve 65 Yaş Arasında Olan Herkese, Tek Bankadan Hemen Ödeme Haberi Geldi!

88.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni Kredi kampanyasında uygun faizlerle ödemeler verecek olan Finansbank yeni bir kredi paketi açıkladı ve vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemelerini 1.64 faiz oranları ile birlikte vereceğini duyurdu.

88.000 Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman Bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılarak 24 ay vadeli kredi imkanından faydalanabilirler ve ihtiyaç kredisini Finansbank üzerinden alabilmektedirler. Finansbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada gelir belgesiz olarak verilecek bu kredilerde öncelikli olarak kişilerin kimlik numaraları üzerinden bir sorgulama yapılır ve bu sorgulama sonrasında ne kadar kredi onayı alacakları hakkında bilgiler verilmektedir. 88.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz ve başvurunuzu Finansbank üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız Kredi notunuzun 1500 ve üzerinde olması yeterli.

Kolay bir şekilde SMS atarak da başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu Kredi kampanyasında sizlere hemen aynı gün içinde sonuç verilecektir. SMS ile kredi başvurusu için t.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde Kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu onay alan vatandaşlar 24 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde aylık taksit tutarı 4.679 TL olmaktadır. 88.000 TL kredi kullandıktan sonra 24 ay sonunda 112.755 TL ödeme gerçekleştirmiş olursunuz. QNB Finansbank üzerinden bu şartları yerine getirdiğini düşünen herkes, Başvuru yapabilir, QNB Mobil uygulaması üzerinden de kredi kullanabilmektedirler. Nakit kredi alacak kişiler, uygun faizlerle bu kredileri hesaplarına atabileceklerdir. Kredi alıp, hesabınıza yatan bu paraları, QNB mobil uygulamasından istediğiniz hesaba gönderebilirsiniz.