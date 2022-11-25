ÖTV matrah düzenlemesiyle milyonlarca kişi markaların sitelerini ziyaret ederek en uygun fiyatı öğrenmek istiyor. Bankalar düzenleme sonrasında taşıt kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Şimdi 200.000 TL örnek hesaplamayla faiz hesaplamasını sizinle paylaşıyoruz.

60 dakika içerisinde araba sahibi olun. Peşinatsız taksitsiz ayda 2.500 TL'ye büyüleyen teklif geldi. Taşıt kredisi faiz oranları 2 gündür son derece revaça çıktı. ÖTV matrah düzenlemesi araba fiyatlarında 50-55 bin TL'lik düşüş yaşandığı görüldü. Gelişmenin hemen akabininde milyonlarca kişi fiyat listelerine odaklandı. Bu kapsamda en güzel taşıt kredisi faiz oranlarını sizlerle paylaşıyoruz. İşte kredilerde son durum

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI

Toplam Maliyet

313.222 TL

Faiz Oranı

%1,59

Yıllık maliyet oranı %27,02

Aylık Taksit

6.504 TL

AKBANK

Toplam Maliyet

345.861 TL

Faiz Oranı

%1,99

Yıllık maliyet oranı %34,72

Aylık Taksit

7.184 TL

YAPI KREDİ

Toplam Maliyet

388.913 TL

Faiz Oranı

%2,49

Yıllık maliyet oranı %44,94

Aylık Taksit

8.081 TL

GARANTİ BBVA

Toplam Maliyet

402.290 TL

Faiz Oranı

%2,64

Yıllık maliyet oranı %48,14

ALTERNATİF BANK

Toplam Maliyet

380.987 TL

Faiz Oranı

%2,40

Yıllık maliyet oranı %43,05

Aylık Taksit

7.916 TL

Aylık Taksit

8.359 TL

