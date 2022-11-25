60 dakika içerisinde araba sahibi olun! Peşinatsız taksitsiz ayda 2.500 TL'ye büyüleyen teklif geldi!

Sıfır otomobil fiyatları ve taşıt kredisi faiz oranları dünden itibaren arama motorlarından en çok ziyaret edilen konulardan birisi olmayı başardı.

Güncel 25.11.2022 - 15:01 25.11.2022 - 15:06 Alp Eren
60 dakika içerisinde araba sahibi olun! Peşinatsız taksitsiz ayda 2.500 TL'ye büyüleyen teklif geldi!

ÖTV matrah düzenlemesiyle milyonlarca kişi markaların sitelerini ziyaret ederek en uygun fiyatı öğrenmek istiyor. Bankalar düzenleme sonrasında taşıt kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Şimdi 200.000 TL örnek hesaplamayla faiz hesaplamasını sizinle paylaşıyoruz.

60 dakika içerisinde araba sahibi olun. Peşinatsız taksitsiz ayda 2.500 TL'ye büyüleyen teklif geldi. Taşıt kredisi faiz oranları 2 gündür son derece revaça çıktı. ÖTV matrah düzenlemesi araba fiyatlarında 50-55 bin TL'lik düşüş yaşandığı görüldü. Gelişmenin hemen akabininde milyonlarca kişi fiyat listelerine odaklandı. Bu kapsamda en güzel taşıt kredisi faiz oranlarını sizlerle paylaşıyoruz. İşte kredilerde son durum

Emekliler düğün bayram etti! Bankamatik kartı üzerinden bugün saat 14.30'da 12.000 TL verilecek

Emekliler düğün bayram etti! Bankamatik kartı üzerinden bugün saat 14.30'da 12.000 TL verilecek

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI

Toplam Maliyet
313.222 TL
Faiz Oranı
%1,59
Yıllık maliyet oranı %27,02
Aylık Taksit
6.504 TL

AKBANK

Toplam Maliyet
345.861 TL
Faiz Oranı
%1,99
Yıllık maliyet oranı %34,72
Aylık Taksit
7.184 TL

YAPI KREDİ

Toplam Maliyet
388.913 TL
Faiz Oranı
%2,49
Yıllık maliyet oranı %44,94
Aylık Taksit
8.081 TL

GARANTİ BBVA

Toplam Maliyet
402.290 TL
Faiz Oranı
%2,64
Yıllık maliyet oranı %48,14

ALTERNATİF BANK

Toplam Maliyet
380.987 TL
Faiz Oranı
%2,40
Yıllık maliyet oranı %43,05
Aylık Taksit
7.916 TL
Aylık Taksit
8.359 TL
 

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