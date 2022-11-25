60 dakika içerisinde araba sahibi olun! Peşinatsız taksitsiz ayda 2.500 TL'ye büyüleyen teklif geldi!
Sıfır otomobil fiyatları ve taşıt kredisi faiz oranları dünden itibaren arama motorlarından en çok ziyaret edilen konulardan birisi olmayı başardı.
ÖTV matrah düzenlemesiyle milyonlarca kişi markaların sitelerini ziyaret ederek en uygun fiyatı öğrenmek istiyor. Bankalar düzenleme sonrasında taşıt kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Şimdi 200.000 TL örnek hesaplamayla faiz hesaplamasını sizinle paylaşıyoruz.
60 dakika içerisinde araba sahibi olun. Peşinatsız taksitsiz ayda 2.500 TL'ye büyüleyen teklif geldi. Taşıt kredisi faiz oranları 2 gündür son derece revaça çıktı. ÖTV matrah düzenlemesi araba fiyatlarında 50-55 bin TL'lik düşüş yaşandığı görüldü. Gelişmenin hemen akabininde milyonlarca kişi fiyat listelerine odaklandı. Bu kapsamda en güzel taşıt kredisi faiz oranlarını sizlerle paylaşıyoruz. İşte kredilerde son durum
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
ZİRAAT BANKASI
Toplam Maliyet
313.222 TL
Faiz Oranı
%1,59
Yıllık maliyet oranı %27,02
Aylık Taksit
6.504 TL
AKBANK
Toplam Maliyet
345.861 TL
Faiz Oranı
%1,99
Yıllık maliyet oranı %34,72
Aylık Taksit
7.184 TL
YAPI KREDİ
Toplam Maliyet
388.913 TL
Faiz Oranı
%2,49
Yıllık maliyet oranı %44,94
Aylık Taksit
8.081 TL
GARANTİ BBVA
Toplam Maliyet
402.290 TL
Faiz Oranı
%2,64
Yıllık maliyet oranı %48,14
ALTERNATİF BANK
Toplam Maliyet
380.987 TL
Faiz Oranı
%2,40
Yıllık maliyet oranı %43,05
Aylık Taksit
7.916 TL
Aylık Taksit
8.359 TL