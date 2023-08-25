Piyasada artan zamlarla beraber toplu taşıma bedeli beklenmeyen oranlara ulaştı. Ay sonu zor getiren vatandaşın cebini yakan genç, yaşlı, öğrenci demeden her kesimi olumsuz olarak etkileyen yeni zamlı rakamlar etkisini hissettirdi.

Akaryakıt fiyatlarının arttığı masrafının çoğaldığı bu dönemde ücretsiz ulaşım tartışmaları devam ediyor. Bazı illerde 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşım yapabilmesi kısıtlandı. Alınan kararın 75 yaş uygulaması ile desteklenmesini talep eden yetkililer tartışmanın yönünü farklı bir noktaya çevirdi.

O İLDE ULAŞIM TÜM GÜN ÜCRETSİZ OLACAK!

Özel Halk Otobüsü sahiplerinin haklarının korunmadığını iddia ettiği ve zamları yeterli bulmadığı dönemde yaş farkı olmaksızın ulaşımda ücretsiz uygulamanın yapılacağı o gün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile müjdelendi. Alınan o kararda şu sözlere yer verildi:

“İlk mahalli idari seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'a kadar EGO Genel Müdürlüğü'ne ait tüm otobüs durağı ile teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.”

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINA ÖZEL ÜCRETSİZ OLACAK!

Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin de 30 Ağustos Zafer Bayramına özel ücretsiz ulaşım uygulaması yapması bekleniyor. Öte yandan kararın 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel yalnızca bir gün geçerli olacağı aktarıldı.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen otobüs, metro gibi farklı taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.