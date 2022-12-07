80.000 TL borç kapatma ve o bankadan anında nakit para müjdesi! Son tarihe dikkat! Vatandaşa hızır gibi yetişti!

Başkan Recep Tayip Erdoğan memur, esnaf ve emeklilerin borçlarını kapatabilmeleri için kredi alabileceklerini duyurdu. Yapılan basın toplantısı sonucu vatandaşların birden fazla bankaya borcu var ise borçlarının tek bir bankada toplatılıp ardından borç kapatma kredisi çekerek tüm borçlarını kapatabilecekleri duyuruldu. 80.000 TL ye kadar alınabilecek bu kredi sayesinde vatandaşlar borçlarını kapatabilecekler.



Ziraat Bankası 80.000 TL Veriyor

Devlet bankalarından bir tanesi olan Ziraat Bankası bu krediyi vatandaşlara sunuyor. Devlet destekli olan 80.000 TL ye varan borç kapatma kredisini veren bankalardan bir tanesi de Ziraat Bankasıdır. Başka bankalara borcu olan vatandaşlar borçlarını Ziraat Bankasında toplayabilir ve ardından tüm borçlarını tek bir bankadan ödeyebilirler.

Eğer vatandaşın borçları 80.000 TL ve üzerinde ise Ziraat Bankasının kendi vermiş olduğu kredilerden bir tanesi içinde başvurabilirler. Ziraat Bankası kendi banka politikaları içerisinde vatandaşa gerekli farklı kredilerde sunmaktadır. Bunlar ihtiyaç kredisi adı altında geçmektedir. Bu kredi birçok kişi için kurtarıcı nitelikteki kredilerden biri olarak görülmektedir. Bu kredilerin açıklanmasının ardından borcu olan vatandaşlar hemen bankalara giderek bilgi aldılar.



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