Cebinde Akbank Banka Kartı Olan, Sorgusuz Sualsiz, 100.000 TL Ödeme Alabiliyor! Duyuru Şimdi Yapıldı

Akbank, yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte nakit ihtiyacı olan kendi müşterilerine uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri, gerçekleştirecekleri yeni bir kredi paketi hazırladı. Akbank banka kartı olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi ödemelerini gerçekleştirerek, uygun faizlerle krediler, hesaplar yatmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz kampanyalara katılarak sizlerde 100000 TL 24 ay vadeli kredi alabilirsiniz.

100000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde vermektedirler. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz gibi, ayrıca Akbank müşterisi olan vatandaşların Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacakları kredi başvurularında ise banka bu kişilere düşük faiz oranları ile birlikte kredi verirken, ayrıca gelir belgesiz ve masrafsız kredi seçeneklerinden faydalanmalarına olanak sağlayacaktır.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu

Akbank, kendi banka müşterisi olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu kampanyada direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan kredilerde 100000 TL'ye kadar kredi ödemesi vereceğini, resmi olarak açıkladı. Akbank hesabı olan veya bankamatik kartı kullanan tüm vatandaşların internet bankacılığı şifresi oluşturmaları durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirerek 100 bin TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde kredi ödemeleri uygun faizlerle hemen aynı gün içinde verilmektedir. 12 ay vadeli ve 24 ay vadeli kredi seçenekleriyle birlikte sizler de Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek, istediğiniz ihtiyaç kredisini kullanabilirsiniz.

Akbank, SMS ile kredi onayı verecek

Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların kredi değerlendirmesini yapmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız durumunda kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında ne kadar kredi onayı aldığınız SMS ile sizlere bildirilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir.