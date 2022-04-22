Emekliye Zam Yolda! Tam 1300 TL, Peki Kimleri Kapsayacak? 2022 asgari ücret çalışmalarının netlik kazanması ve 4253 TL olarak şekil alması ile beraber Şimdi de 3600 ek gösterge çalışmalarına yoğunluk verildi. 3600 ek gösterge çalışmalarının sonrasında ise gözler, yapılacak yeni düzenlemelerde olacak. Kamu kurumlarında çalışmakta olan milyonlarca vatandaş açısından statülerde güncellemeler yapılacak. Mayıs ayı ile beraber ek gösterge tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek. Sonrasında ise toplu sözleşme metninin 52. Maddesi gereğince sözleşmenin statülerinin tekrardan belirlenmesi hususu tamamlandıktan sonra en geç Sonbaharda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak.

3600 Ek Gösterge Yıl Sonuna Kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Çıkacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 3600 ek gösterge çalışmalarının mayıs ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geleceğini ve 2022 senesinin sonuna kadar da Türkiye Büyük Millet meclisinden çıkacağını söyledi. 3600 ek gösterge çalışması sonrasında öncelikli gündem şeklinde yeni düzenlemeyi duyurdu.

3600 ek gösterge çalışma metni mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 3600 ek gösterge çalışmaları ile ilgili artık yavaş yavaş sona gelindiğini ve mayıs ayı içerisinde bu çalışma metninin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağını 2022 senesinin sonbahar aylarında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasal bir hal alarak çıkacağını söyledi. 3600 ek gösterge çalışmalarının resmilik kazanması ile beraber maaşlarda 1300 TL lik bir artış yaşanması söz konusu olacak.