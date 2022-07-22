8 İlde Fetö Operasyonu Yapıldı

İstanbul'dan Fettullah Gülen örgütüne/paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Etkinliğe kırk iki Bylock kullanıcısı katıldı.



İstanbul merkezli sekiz eyalette Fetratero örgütüne/paralel devlet yapısına yönelik operasyonlarda örgütün ByLock şifreli iletişim programını kullanan 60 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı bildirildi.

Tutuklananlar arasında örgütün "özel" ve "bölgesel yapısı" içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yanı sıra daha önce kanunla kamu görevinden ihraç edilenler de bulunuyor.

Geçen günlerde de Sayıştay'da 8 uzman denetçi ile 11 başdenetçi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatları olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarmıştı

Sayıştayın yaptığı açıklama ise şu şekildeydi:

"Sayıştay Başkanlığında meslek mensubu olarak görev yapan, uzman denetçiler Mehmet Kul, Muzaffer Sağlık, Yeliz Deniz, Abdullah Altıntaş, Hüseyin Doğan, Çağrı Halil Durmuş, Yücel Sağır ve Nazım Kenç ile başdenetçiler Serdar Atasoy, Cemil Toğrol, Yusuf Alemdar, Salih Dede, Mevlüt Tekeli, Nurdan Şahin, Sinan Çimen, Kaşif Demirel, Murat Turan, Suat Yılmaz ve İbrahim Özdemir'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden adı geçenlerin meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildi."