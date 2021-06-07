TEB Bankası Duyurdu! Müşterisi Olmayanlara da Verilecek 10 bin, 20 bin, 30 bin TL Kredi Onaylanıyor

TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru isteyen müşterilere yeni bir kredi kampanyası başladı. Bankaya kredi başvurusu yapacak olan kişilere 10 bin TL ile 30 bin TL arasında hızlı bir şekilde kredi onayı verecek. TEB Bankasının resmi internet sitesinde yayınlanan bu haber ile birlikte kredi notu düşük olanlardan, krediyi alabilecekler. Kredi başvurusu yapabilmeniz için bazı şartlar, yayınlandığı bu şartlara uygun olan kişileri internet üzerinden veya SMS atarak bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılarak, 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler.

TEB Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu için yeni bir kredi kampanyasını duyurdu. Haziran ayı itibariyle verilecek olan bu kredi kampanyasında ilk kredi taksit ödemelerinde de erteleme yapılacak. TEB Bankası internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda 30000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde kişilerin kredi notuna göre, kredi limitleri belirlenecektir. Acil paraya ihtiyacı olan kişilerin TEB Bankası üzerinden bu kredi başvurusunu yapabileceklerini söyleyebiliriz. Son zamanlarda yaşadığımız ekonomik sıkıntılar yüzünden bankalara yaptığımız başvurular genellikle olumsuz olarak sonuçlanıyor. TEB Bankası, bu durumu da göz önünde bulundurarak kredi notu düşüklere onay verecek.

Başvurular Başladı

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler için kredi başvuruları başladı. Banka kredi politikalarına uygun olan müşteriler hemen kredi onayı alabilirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notu 1100 ve üzerinde olması yeterlidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve on sekiz yaşından büyük olan herkesin bu kredi kampanyasına katılacağını söyleyebiliriz. Bu emekli olan kişilerinde emekli maaşlarını bankaya taşımaları durumunda emekli maaşı kredisi ile 100000 TL'ye kadar onay alacağını söyleyebiliriz.

SMS ile Başvuru İmkanı

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin en çok merak ettiği konulardan birtanesi de SMS ile kredi başvurusu yapılıp yapılmayacağı. Cep telefonunun mesaj kısmına girerek SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler kredilerini hemen aynı gün içerisinde kullanabileceklerdir. Cep telefonumuzun mesaj kısmına girerek 4466 numarasına TC kimlik numaranızı yazarsanız kredi onayını göreceksiniz. Kredi başvurusu yapan kişiler hemen anında onayı alacakları gibi, bu onaylı mesajı ile en yakın TEB Bankası şubesine giderek kredilerini banka şubesinden kullanabilirler. 30000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde ilk kredi taksit ödemenizi, dilerseniz 3 ay vadeye kadar erteleme yapabilirsiniz.

Online Verilecek

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler eğer bu bankanın müşterisi olması durumunda internet bankacılığı şifresi alarak kredilerini banka şubelerine gitmeden internet bankacılığına giriş yaparak kullanabileceklerdir. 10000 TL 20000 TL ve 30000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası bu şekilde de veriliyor.