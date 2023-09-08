Altın fiyatları bugün hafif bir artış gösterdi ancak dolar ve tahvil getirilerinin güçlenmeye devam etmesi nedeniyle haftayı negatif bölgede tamamlaması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde güçlü ekonomik verilerin açıklanması, Federal Rezerv'in faiz oranlarını uzun bir süre daha yüksek tutmayı tercih edebileceği yönündeki endişeleri daha da artırdı. Şu anda spot piyasada altının ons fiyatı %0,30 artarak 1.925,47$'a ulaştı. Ayrıca, ABD vadeli altın kontratları %0,2'lik bir artışla 1.946,90$'a ulaştı.

UZMANLARDAN ALTIN YORUMLARI

8 Eylül 2023 tarihinde ekonomi uzmanları altın piyasasına ilişkin yorumlarda bulundu. Uzmanlar altının ons cinsinden fiyatının ve döviz kurunun hafta boyunca nispeten sabit kalarak 1660 TL civarında seyrettiğini gözlemlediler. Bununla birlikte, sınırlı veri akışı nedeniyle, döviz kurunun görünümünde veya derecelendirmesinde meydana gelebilecek olası değişikliklerin muhtemelen bir sonraki haftaya kalıcı bir etkisi olacağını tahmin ediyorlar. Ayrıca, akşam saatlerinde Fitch Türkiye raporunun açıklanmasını da merakla bekliyorlar.

Ayrıca uzmanlar, tahvil getirilerindeki düşüşün yanı sıra altının ons fiyatındaki hafif artışın da devam edebileceğini öngörüyor. Teknik açıdan, 1.665TL'deki direnç noktalarını yakından izliyorlar ve 1.670TL ve 1.675TL'de daha ileri seviyeler olasılığı var. Tersine, bir düşüş durumunda, izlenecek ilk destek seviyesi 1.650TL'dir. Fiyatın bu noktanın altına düşmesi halinde, 1.645TL ve 1.640TL'deki ek destek bölgeleri yakından izlenecektir.

8 EYLÜL 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altının alış fiyatı 1.647 TL iken, satış fiyatı 1.661 TL'dir. Geçtiğimiz hafta gram altının satış fiyatının 1.668 TL olduğunu ve 7 TL'lik bir düşüş yaşadı.

Çeyrek altının ise alış fiyatı 2.690 TL, satış fiyatı ise 2.745 TL. Karşılaştırmalı olarak geçen hafta çeyrek altının satış fiyatı 2.756 TL'ydi ve 11 TL'lik bir düşüşe işaret ediyordu.

Cumhuriyet altını şu anda 11.072 TL'den alınırken 11.184 TL'den satılıyor. Buna karşılık geçen hafta cumhuriyet altınının satış fiyatı 11.231 TL'ydi ve 47 TL'lik bir düşüş yaşandı.

Yarım altın 5.380 TL'den alınırken 5.490 TL'den satılıyor. Geçtiğimiz hafta yarım altının satış fiyatı 23 TL'lik bir düşüş göstererek 5.513 TL olmuştu.

Son olarak tam altın 10.869 TL'den alınıyor ve 10.979 TL'den satılıyor. Geçen hafta tam altının satış fiyatı 11.026 TL'ydi ve bu da 47 TL'lik bir düşüşe neden oldu.