Merkez Bankası'nın 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından yaptığı ilk faiz artışının ardından dolar kuru tırmanışını sürdürdü. Geçtiğimiz üç ay boyunca hem dolar hem de avro sürekli olarak önceki rekorlarını kırdı. Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından bir kez daha yükselişe geçti.

8 Eylül 2023 - Merkez Bankalarının faiz kararının ardından vatandaşlar - Türk Lirası (TL) cinsinden euro ve dolar kurlarını sorguluyor. Döviz fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar için güncel rakamları derledik. İşte son rakamlar ve güncel gelişmeler.

KÜRESEL PİYASALARDA SON GELİŞMELER

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edip etmeyeceğine ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir performans sergiledi. Ancak yatırımcılar özellikle uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bugün açıklayacağı beklenen Türkiye değerlendirme raporuna odaklandı.

Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin belirsizlik varlık fiyatları üzerinde önemli bir etki yarattı. Enflasyonla mücadele etmek amacıyla Fed, Temmuz ayı toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırarak politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti. Dün ülkeden gelen veriler, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 216 bine gerileyerek Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye indiğini ve beklentileri aştığını ortaya koydu.

8 EYLÜL 2023 CUMA GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

Güne Dolar/TL kuru 26,8360 ile bir önceki kapanış kurunun biraz üzerinde başladı. Benzer şekilde Euro/TL kuru da 28,7850 seviyesinde yer aldı. Serbest piyasada Dolar güne 26,8360 liradan başlarken, Euro 28,7850 liradan değerlendi.

Serbest piyasada 26,8340 liradan alınan Dolar şu sıralar 26,8360 liradan satılıyor. Aynı şekilde 28,7830 liradan alınan Euro da şu anda 28,7850 liradan satılıyor. Dün Dolar'ın satış fiyatı 26,8300 lira olurken, Euro ise 28,6890 liradan satışa çıkmıştı.