8 Eylül 1999 yılı öncesi EYT’li olanlar için yeni detay verildi! Emeklilik şartlarını bilmeyenlere müjde!

Emeklilik şartlarını bilmeyenlere müjde! 8 Eylül 1999 yılı öncesi EYT’li olanlar için yeni detay verildi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan birçok vatandaş, EYT de henüz bir gelişme yaşanmadığı için farklı yolları incelemeye başladılar. Bu yollar arasında 3600 prim günü ile emeklilik öne çıkıyor. 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren sigorta başlangıcı olan kişilerin emeklilik hakkından yararlanması için bazı yeni detaylar belli oldu.

3600 Gün ile Emekli Olmak Mümkün Mü?

3600 günden emekli olma şartları son dönemde vatandaşların sık sık araştırdığı konular arasında yer alıyor. Daha önceki zamanlarda SSK(4a), Bağ Kur(4b) ve Emekli Sandığı (4c) kapsamında sigortalı olanlar bu haklardan yararlanabilecek. İlk şart SGK bünyesinde sigortalılık kollarından birine sahip olmakken diğer bir önemli şart ise 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcının olması olarak belirlenmiştir. Söz konusu tarihler dışında çalışma hayatına atılmış olanların diğer şartları sağlasalar bile bu haktan yararlanma şansları bulunmamaktadır.

3600 gün ile emekli olmanın yanı sıra emeklilik için farklı uygulamalar da bulunuyor. Askerlik ve doğum borçlanması gibi seçenekleri kullanarak da vatandaşlar emeklilik tarihlerini öne çekebilirler.

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