8 Ağustos 2023 Salı günü hem altın fiyatları hem de küresel ekonomi ile alakalı gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Doların hafif yükselişi ile beraber altın fiyatlarında hafif bir gerileme olsa da, yatırımcılar ABD enflasyon verisinin beklentileri nasıl etkileyeceğine ve faiz artırımlarının devam edip etmeyeceği gibi unsurlara odaklanmış durumda. İşte 8 Ağustos’a ait güncel altın fiyatları.

ALTIN PİYASASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Global piyasalarda meydana gelen enflasyon ve resesyon ikilemi, varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Fed'in politika faizini değiştirmesinin mümkün olmadığı düşünülüyor. Bunun yanında hemen hemen 103 milyar dolarlık tahvil ihracı da yatırımcıların gündeminde. Bu ihalelerin, piyasa beklentileri üstünde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Hazine'nin yapacak olduğu ihaleler, piyasalarda Fed'in gelecekteki para politikasına yönelik arayışını yansıtabilir. Bilhassa 30 senelik tahvil ihalesinde meydana gelecek faiz oranları ve getiri eğrisindeki durumlar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Uzun vadeli tahvil faizlerinin enflasyon ve reel getiri endişeleri nedeniyle yükselebileceği ve Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceği yönünde sinyal verebileceği ifade ediliyor.

Fed üyeleri arasında tek bir görüş yok. New York Fed Başkanı John Williams, politika faizini ‘bir süre’ kısıtlı tutmak gerektiğini söylerken, enflasyon yavaşladığı takdirde gelecek sene faiz indirimlerinin söz konusu olabileceğini belirtiyor. Bir başka Fed üyesi Michelle Bowman’da ilave faiz artışlarının büyük ihtimal yapılacağını vurguluyor.

8 AĞUSTOS 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasına gözünü diken yatırımcı gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altının son durumu merak ediyor.

Piyasalara baktığımızda altının ons fiyatının 1933 dolar seviyesinde işlem gördüğünü, iç piyasalarda gram altının fiyatının 1.678 lira, çeyrek altının fiyatı ise 2.760 lira seviyelerde olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet altınıysa 11.130 TL’den satılmakta.