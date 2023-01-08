77.000 TL borç kapatma kredisi verilecek! Borçları olanlar kara kara düşünmesin! Başvuru yapın

Bankalarda olan borçlarınızı kapatmanız için ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilirsiniz.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan borç kapatma kredisi kampanyasında bu bankalardan düşük faiz oranları ile birlikte 77000 TL 24 ay vadeli kredi ödemesi alabilirsiniz.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara, Garanti Bankası ve Ziraat Bankası, 77000 TL ye kadar hızlı bir şekilde kredi ödemesi gerçekleştirmektedir.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlattığı, borç kapatma kredisi kampanyasında sadece bireysel olan vatandaşlara banka kredi puanına bakarak onay vermektedir.

Size yakın banka şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşların başvurularını şartlara uygun olmaları durumunda alacakları kredileriyle birlikte tamamlayabileceklerdir.

Garanti Bankası şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar, hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi alabilmektedir.

Ziraat Bankası şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisinden, kredi başvurusunda bulunacak olan tüm bireysel müşterilerin, borç kapatma kredileri aynı gün içinde MP, şube yetkisinde, Ziraat Bankası tarafından sizlere ödenmektedir.