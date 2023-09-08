Yıl içinde sunduğu cazip teklifler ile emeklinin yüzünü güldüren Yapı Kredi Eylül ayında da emekli vatandaşını unutmadı. İndirimli alışveriş yapabilme seçeneği ücretsiz EFT ve Havale desteği ve emekliye özel sunduğu düşük faizli kredi fırsatı ile göz dolduran kampanyaları imzada atan Yapı Kredi bu kez 9.000 TL'ye kadar ek ödeme yapacağını açıkladı.

Yapı Kredi'nin sunduğu bu teklif emekli maaş alan tüm vatandaşlar için geçerliliğini koruyor. Yapı Kredi 9.000 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. O resmi açıklamada tek bir şart istiyor. 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü verildiği anda emekli maaşına ek promosyon tutarı otomatik olarak hesaba geçiyor.

9 BİN TL EK ÖDEME BAŞVURU ŞARTI NEDİR?

Bankanın kefil ve masraf şartı olmadan sunulan 9.000 TL ek ödeme seçeneği için yaptığı duyuru da sadece sms telefon bankacılığı veya e-devlet üzerinden yapılacak hesap taşıma işlemi ile bu fırsatı sunacağını ekledi. Emekli müşterisine özel sunmuş olduğu bu fırsatı emeklilik paketi avantajı olarak duyuran Yapı Kredi kampanyasını 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacağı da eklendi.

YAPI KREDİ EYLÜL AYI PROMOSYON LİMİTİ

Yapı Kredinin 30 Eylül tarihine kadar geçerli promosyon kampanyasına dair merak edilen detaylar ödeme limitleri aşağıdaki tablodan incelenebilir:

-3.500 TL'ye kadar emekli aylığı alana 4.500 TL

-3.500 TL - 7.500 TL emekli aylığı alana 5.250 TL

-7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alana 6.750 TL

-10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alana 7.500 TL

Yapı Kredi’ye gelerek emekli maaşını taşıyanlar 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verdiğinde 500 TL ek ödeme kazanıyor. Üstelik faizsiz 2.000 TL'ye kadar esnek hesap limiti de kullanılabiliyor.