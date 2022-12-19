75 yaş altı tüm emeklilere 45.000 TL müjdesi geldi! Mobilden başvurana PTT'den hemen ödeniyor!

Mobilden başvurana PTT'den hemen ödeniyor! 75 yaş altı tüm emeklilere 45.000 TL müjdesi geldi! 75 yaş altı herkesin başvurabileceği bu ihtiyaç kredisi kampanyasıyla yüzde 4,19 kredi faiz oranıyla 50.000 TL kredi çekebiliyorsunuz. 36 aya kadar vade imkanının sunulduğu bu kredi kampanyasıyla ilgili detaylar belli oldu. Tüm sorularınızın yanıtını haberimizde sizlere aktarıyoruz.

Milyonlarca vatandaş dönem dönem nakit ihtiyacı olduğundan bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarını irdeliyor. Özellikle düşük faiz ve geniş vade sunan bankalar dikkat çeken PTT Aktif Bank aracılığıyla yüzleri güldürecek bir kredi hamlesini başlattı. Gelen bilgilere göre, 45.000 ve 50.000 TL bandına kadar kredi çekilebilecek kampanyayla yüzde 4,19 faiz oranıyla dikkat çeken bir kampanya başlatıldı ve 75 yaş altı vatandaşlar başvuru yapabilecek.

DİKKAT ÇEKEN KREDİ KAMPANYASI

Türkiye'nin en büyük kurumlarından birisi olan PTT, Aktif Bank aracılığıyla emeklilere ve tüm vatandaşlara yönelik bir kampanya başlattı.

50.000 TL'YE KADAR ÖDENİYOR

75 yaş altı herkesin başvurabileceği bu ihtiyaç kredisi kampanyasıyla yüzde 4,19 kredi faiz oranıyla 50.000 TL kredi alınabiliyor.

36 AY VADE İMKANI

50.000 TL ve 36 aya kadar vade imkanının sunulduğu bu kredi kampanyasıyla tüm sorular yanıt buldu.

ÖRNEK HESAPLAMA TABLOSU

Kredi Miktarı: 45000 TL

Vade: 36 Ay

Faiz Oranı: % 4.19

Kredi Tahsis Ücreti: 247,50 TL

Aylık Taksit Tutarı: 2.803,03 TL

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