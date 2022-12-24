75-80 metrekare prefabrik ev fiyatları! Yıl sonu kampanyası kaçmaz! Bu fiyata Şam'da kayısı.. Devlet desteği de var

Yıl sonu kampanyası kaçmaz! 75-80 metrekare prefabrik ev fiyatları! Bu fiyata Şam'da kayısı.. Devlet desteği de var... Prefabrik ev hayali kuran vatandaşlar yardım desteklerini duyunca araştırmalara başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının duyurduğu paket kapsamında prefabrik ev isteyen vatandaşlara devletten binlerce TL yardım geliyor. İşte prefabrik ev desteğiyle alakalı duyurulan son gelişmeler…

75 metrekare olarak bir prefabrik ev 230.000 TL'ye yaptırılabiliyor. 78 metrekare büyüklüğünde

prefabrik ev bağlamında ise 240.000 TL fiyat veriliyor. 80 metrekare 2+1 prefabrik ev 250.000 TL'ye alınabiliyor.

Prefabrik Ev Yardım Alma Şartları Neler?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın destek paketinden faydalanmak isteyen vatandaşlardan bazı şartları sağlaması gerektiğini duyurdu. Betonarme ev için yardım talebinde bulunan vatandaşların evlerinin oturulamayacak derece hasarlı olması bekleniyor.

Yardım paketinden yararlanmak isteyen vatandaşların en az 18 yaşını doldurmuş olması isteniyor. Prefabrik ev desteğinden faydalanmak isteyen ailelerin gelirinin kişi başı asgari ücretin 3/1’inden daha az olması bekleniyor.

Tüm şartları sağlayan vatandaşlar başvuru taleplerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına iletebilecektir. Böylece başvuruları yapılmış olup destek için beklemeye başlayabilirler.

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