Emeklinin beklediği haber Cumhurbaşkanı tarafından bugün duyuruldu. Ek ödeme olacak ...

Emekli maaşı alanlar için son zamanlarda ek ödemeler oldukça merak edilmektedir. Emekli maaş alan kişiler için başlatılan bu kampanyalar, emekli maaşınızı aldığınız banka üzerinden işlem yapılarak sizlere hızlı bir şekilde ödenecektir. Nakit kredi alacak kişiler için, emekli maaş hesapları üzerinden başvuru yapmak oldukça basit olacak. Para sıkıntısı çeken ve kredi almak için emekli maaşı ile işlem yapacak olan kişilere, bankalar hemen ödeme vermektedir.

Sadece kamu bankaları üzerinden değil, özel bankalar ve PTT üzerinden de emekli maaşı alan kişiler 40.000 TL kredi ödemesi alabilmektedir. 40.000 TL kredi alacak kişilere banka uygun faizlerle SMS atarak da Kredi vermektedir. SMS ile kredi alacak kişiler PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 SMS numarasına mesaj atabilmektedir. Bu şekilde PTT üzerinden kredi başvurusu yapmış olursunuz.

Emekli maaşını kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan tüm emeklilere 50 bin TL ödeme yapılacak.

Emekliler için verilen ek ödemeler ile ilgili, hemen sonuç alınmaktadır. Emekli maaşı alan kişilere banka 5 dakika içinde Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden destek kredi ödemesi vermektedir. Bu bankalar üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler emekli maaş hesapları üzerinden alacakları şifre ile birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak kredi alabileceklerdir. Emekli hesaplarınız üzerinden yapılacak bu kredi başvurusu banka şartlarına uygun olarak emekli maaşı alan kişilere ödenmektedir. 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli Kredi alabileceksiniz. Banka hemen sizlere ödeme yapacak ve bu ödeme sonrasında kredinizi kullanmanıza olanak sağlayacaktır.