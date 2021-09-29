70.000 TL'ye kadar faizsiz ve helal kredi alabileceğiniz bankalar yayınlandı, Bankadan faizsiz kredi ödemesi yapılıyor

Bankalardan faizsiz kredi alacaklara yeni haber geldi. 70.000 TL'ye kadar hemen onaylı Ziraat Katılım Bankası üzerinden helal kredi verilecek. İşte detaylar...

70.000 TL'ye kadar faizsiz kredi almak istiyorsanız, diğer bankalarda olan politikalara uygun müşteri olmanız gerekiyor. Faizsiz krediler sadece katılım bankaları üzerinden verilmektedir. Katılım bankaları ülkemizde İslami şartlara göre hazırlanmış bankalardır. Bu bankalarda faiz hiçbir ürünlerinde kullanılmamaktadır.

70.000 TL'ye kadar faizsiz kredi başvurusu yapmak istiyorsanız vereceğimiz katılım bankaları üzerinden banka politikalarına uygun olmanız durumunda kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi kullandığını zaman banka sizlere kar payı uygulayacaktır. Aldığınız ihtiyaç kredilerinde ise en fazla 24 ay vadeye kadar işlem yapabilirsiniz. Şimdi sizlere kredi alabileceğiniz bankaları verelim.

Ziraat Katılım Bankası 70 bin TL faizsiz kredi kampanyası

Ziraat Katılım Bankası üzerinden 70.000 TL faizsiz kredi kampanyasına başvuru yapmak istiyorsanız, bankanın şubesine giderek buradan kimlik ve gelir belgenizi verip kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Katılım Bankası kamu Katılım Bankası olmasından dolayı daha uygun kar payı oranları ile birlikte sizlere faizsiz kredi vermektedir. Özellikle emekli olan müşterilerin emekli maaşlarını Ziraat Katılım Bankası şubelerine taşınmaları durumunda yapacakları tüm bankacılık işlemleri faizsiz olarak uygulanmaktadır. Ziraat Katılım Bankası şubelerinden yapılacak olan Kredi başvurusunda aynı gün içerisinde sonuç alabilirsiniz. Onaylanan kredinizi de hemen aynı gün kullanmanız mümkündür. Detaylı bilgileri bankanın resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.