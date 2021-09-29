Denizbank ve Finansbank 100.000 TL kredi verecek, Şart istemeden, belgesiz onay veriliyor

Denizbank ve Finansbank 100.000 TL kredi verecek. Denizbank Finansbank üzerinden 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak çok kolay. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veya 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız Denizbank ve Finansbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapabilir Kredi sonucunu hemen görebilirsiniz.

100.000 TL kredi kullandığınızda banka 50.000 TL üzerindeki limitlerde 24 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlarken yeni yasa geriye 50 bin TL'ye kadar olan krediler 36 ay vadeli olarak verilmektedir.

Denizbank ve Finansbank üzerinden kullanmış olduğunuz bu kredilerde ilk kredi taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı bulunmaktadır. Denizbank ve Finansbank üzerinden 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ilk kredi taksit ödemesinde erteleme yaptıktan sonra aylık taksitlerinizi de üç aydan üç aya ödeme yapabilirsiniz.

Denizbank 100 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

DenizBank SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler 3280 numarasına kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazarak göndermeleri gerekiyor.

3280 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde Kredi sonucunu verecek onaylanan Kredinizi de en yakın Denizbank şubesinden sadece kimliğiniz ile birlikte kullanabileceksiniz. DenizBank SMS ile kredi başvurusu yapamadıysanız internet sitesi üzerinden de web kredi başvurusu yapabilir Kredi kullanabilirsiniz.

Finansbank 100.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

100.000 TL kredi başvurusunu Finansbank üzerinden yapmak istiyorsanız t.c. kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj göndererek hemen ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. Finansbank üzerinden 5 dakika içerisinde gelecek cevap ile birlikte hem kredi limitinizi hem de hangi faiz oranları ile kredi kullanacağınız hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 5030 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alıyorsanız en yakın banka şubesinden gelir belgesiz onaylı tutarı kullanabilirsiniz.