Nakit ihtiyacınız olması durumunda 50.000 TL ödeme haberi verildi! TC kimlik kartınıza göre ödemeler gişelerden olacak!

TC Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında 50000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi verileceği açıklandı. Devlet bankaları ve kamu bankaları tarafından başlatılan tüm kampanyalarda özellikle kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi puanı uygun olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sağlanır.

Devlet bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları yeni kampanyada özellikle kredi kullanacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de ihtiyaç kredisi alabilecekleri bir kredi kampanyası hazırladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olmak kaydı ile birlikte sizlere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığı uygulamalarını indirmeniz durumunda kamu bankaları üzerinden sizlere en düşük faiz oranlarından yararlandırarak 50000 TL kredi ödemesi verilmekte.

KREDİ BAŞVURUSU

Kredi başvurusu yapacak olan kişilere en yakın banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor, nakit ihtiyacınızın olması durumunda 50000 TL ve üzerinde onay almanız ile birlikte sizlerde kimliğinizle birlikte hızlı bir şekilde bu parayı gişe üzerinden alabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvuru sonrasında nakit ihtiyacı olacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi verecek olan bu bankalar üzerinden de ihtiyaç kredisi alma imkanı sizlere sunulmaktadır. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, hemen 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisine hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

SADECE KAMU BANKALARI DEĞİL!

Sadece kamu bankaları üzerinden değil, özel bankalar üzerinden de kredi başvurularında hızlı birşekilde sizlere kredi imkanı sağlanmakta. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Denizbank ve Akbank üzerinden de banka hesabınızın olması durumunda başvurularınızı internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, özellikte cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlayan bankaların başında gelmektedir.