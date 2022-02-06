7 Yaşındaki Mert’i Öldüren Şırınga Çikolata Raporunda Çarpıcı Detaylar

Ankara'da meydana gelen üzücü olayda 7 yaşındaki Mert Y.K. isimli ilkokul öğrencisinin boğazına şırınga şeklindeki çikolata kapağının kaçması sonucunda hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Konu hakkında açılan davada yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi ve detaylar da merak konusu oldu. Ürünün güvenli olmadığını ilişkin raporun Tüketici Hakları Derneği’nin dosyasına girdiği belirlendi ve raporda bulunan çarpıcı detaylar da gündemde yer aldı.

Dava, Ankara'da ilkokul öğrencisi olan 7 yaşındaki Mert'in şırınga şeklinde olan çikolata kapağının boğazına kaçması sebebiyle hayatını kaybetmesi hakkında açılmıştı. Ürünün güvenli olmadığına ilişkin Tüketici Hakları Derneği’nin raporunun da dosyaya girdiği ifade edildi ve üzücü olay hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti.

Ankara Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi olan 7 yaşındaki Mert, 10 aralık 2019 tarihinde okul kantininden şırınga şeklinde çikolata almış ve çikolata kapağının nefes borusuna kaçması sonucunda yaşamını yitirmişti.

Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı ve ürünün dağıtımını yapan Yunus Taycı ile kantin işletmecisi Neşe Yavuz hakkında taksirle ölüme neden olmak suçundan 6’şar seneye kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı öğrenildi.

Okul Müdür Yardımcısı Ebubekir Çelik, okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, öğretmenler Apaydın Albayrak ve Ali Osman Doğan ile gıda kontrolleri Koray Hozantaş ile Fatma Şahin hakkında da görevi kötüye kullanmak ve taksirle ölüme neden olmak suçlarından 13’er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı dava açıldığı öğrenildi. Bunun yanı sıra 2 davanın Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirildiği de açıklandı.

Dikkat çeken raporda ürün ambalajının kapağın bir kısmını ve kabını sardığı, ürünün açılması için ise ilk olarak ambalajının açılması gerektiği fakat gerçekleşen kontrolde ise ambalaj açılmadan kapağın diş ya da tırnak ile açılabileceğinin anlaşıldığı belirtildi.