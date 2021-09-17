7 Yaşındaki Küçük Kız Mahkemede Anlattı! “Beni Okuldan Alan Bir Annem Yok”

Kayseri'de meydana gelen olayda 40 yaşındaki Şükrü Efe'nin, boşandığı eşi Nuran Koçer’i tabanca ile vurarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildiği bilgisine ulaşıldı.

Görülen duruşmada çiftin kızlarından 7 yaşındaki Y.E., annesinin kendisini okuldan aldığını fakat artık onu okuldan alan bir annesinin olmadığını söyledi. Şikayetçi olduğunu ve ömür boyu cezaevinde kalmasın istediğini ifade eden küçük kız, açıklamaları ile üzüntüye boğdu.

16 Şubat 2021 tarihinde Şükrü Efe, boşandığı eşi Nuran Koçer ile konuşmak adına eski eşinin evine gitmişti. Daha sonra çift arasında tartışma çıktığı öğrenilmiş ve Şükrü Efe'nin 3 çocuğunun annesi olan eski eşini tabancayla vurarak öldürdüğü ifade edilmişti.

Yaşanan dehşet verici olay sonrasında Şükrü Efe kaçmış fakat Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı 200 metre uzaklıkta bulunan evde yakalayarak gözaltına almıştı. Kayseri'de meydana gelen ve 3 çocuk annesi Nuran Koçer'in ölümü ile sonuçlanan olay hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Şükrü Efe'nin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenilirken şahıs hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve iddianamenin düzenlendiği açıklandı. Şükrü Efe hakkında gündemde yer alan konu ile ilgili eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldığı bilgisi ifade edildi.

Çiftin 7 yaşındaki kızı Y.E., tüm arkadaşlarının annelerinin onları okuldan aldığını fakat kendi annesinin ise artık onu okuldan alamadığını söyledi. Çiftin 15 yaşındaki kızları ise babalarının elini kolunu sallayarak annelerini öldürdüğünü ve onları annesi bıraktığını ifade etti. Babalarının en ağır cezayı almasını ve cezaevinden çıkmaması istediğini ifade eden 15 yaşındaki E.E. de şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, Şükrü Efe'ye 3 kızının tepki gösterdiği ve mahkeme salonundan dışarı çıkarıldığı sırada “Allah belanı versin” şeklinde bağırdığı bilgisine ulaşıldı.