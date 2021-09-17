3. Doz Koronavirüs Aşısı ve Türkiye Gelişmesi!

3. doz koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nükhet Hotar, sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yeni tip koronavirüs salgınından korunmak amacı ile hastane personelinin 3.doz aşılarını Coronavac olarak yaptırdıklarını belirtti. Daha sonra aşıdan en az 7 gün geçmesi ile antikor düzenin 7,5 kat arttığı ve Biontech olarak 3. dozu yaptıranlarda da antikor düzeyinin 106 kat arttığının tespit edildiği söylenildi.

Çalışmanın önemine vurguda bundan Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bülent Kılıç da konu ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirildi. Belli bir yaş grubunda ve sağlık çalışanlarında iki doz koronavirüs aşısı ardından bir doz mRNA aşı yaptıran bir grubun olduğu ifade edildi.

Konu hakkında sonuçların ise bilinmediğini ifade eden Kılıç, sonuçların tüm dünyada bilinmediğini dile getirdi. Ülkemizde bu konuda başlayan çalışmaların olduğunu ifade eden Profesör Doktor Bülent Kılıç, sonucu ilk açıklayanların ise kendileri olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde hastane yönetiminin çok ciddi ve hızlı tedbirler aldığını ifade eden Hotar, bu dönemin bir süre daha hayatımızda olacak gibi gözüktüğünü ifade etti. Söz konusu tedbirlere bir süre daha uymamız gerektiğini ifade eden Hotar, birimlerdeki iş akışının mesafe ve maske kurallarına uygun hale getirildiğini söyledi. Yaya trafiği ve hasta trafiğinin düzenlendiğini de açıklayan Hotar, pozitif vaka olanlar ile olmayanların mesafe düzenlerinin belirlendiğini açıkladı.

Hotar, yüz yüze eğitimde yalnızca Dokuz Eylül Üniversitesindeki dersliklerde 70 bin öğrencinin bulunacağı bilgisini vatandaş ile paylaştı. Söz konusu öğrencilerin aşılı olmasının hem kendilerini hem de arkadaşlarını riske atmamak adına oldukça önemli olduğunu dile getirdi. İdari personeller ile hocaların aşı yaptırmış olmasının sağlık açısından önemli olduğu da söylenildi ve zaten bu durumun da yapılan çalışmalar ile ortaya çıktığı bilgileri paylaşıldı.