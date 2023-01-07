7 Ocak 2023 Yengeç Burcu Dolunayı ve Burçlara Etkisi

Yükselen koç burcu 7 ocak tarihinde yengeç burcunda gerçekleşen dolunay ile gayrimenkul ev ve aile temalarını gündeme taşıyacaktır. Bunun yanı sıra karşılıklı yapılan işler, ortaklıklar, evlilik konuları, ikili ilişkiler ve danışmanlık gibi durumlar da yükselen koç burçları için gündemde yer alabilir. Diğer taraftan taşınma konuları da burç sahiplerinin ilgilendiği durumlar arasında yer alacaktır.

Yükselen boğa burcu 7 Ocak tarihinde yengeç burcunda gerçekleşen dolunay ile kardeşler, yakın çevre, iletişim trafiği, kısa ve uzun yolculuklar, eğitim ve anlaşmalar gibi konular ile ilgilenecektir. Bunun yanı sıra sağlıkla ilgili konular, günlük işler ve sağlık rutinleri yine bu dönemin önemli başlıkları arasında yükselen boğa burçları için yer alacaktır.

Yükselen ikizler burcu 7 Ocak tarihinde yengeç burcunda gerçekleşen dolunay ile maddi durumlar, yatırımlar, finansal konular, borçlar, ortak gelirler ve kazançlar gibi konuların önem kazandığı bir dönem geçirecektir. Bunun yanı sıra flörtler ve aşık ya da varsa çocukları ile ilgili durumlar da yükselen ikizler burçları için gündemde yer alabilir.

Yükselen yengeç burcu 7 Ocak tarihinde yengeç burcunda gerçekleşen dolunay ile görünüşleri, genel sağlıkları, ikili ilişkileri, hayatlarının geneli ve ortaklıklar ile ilgili konular ile ilgilenecektir. Bunun yanı sıra koç burçları gibi yükselen yengeçler için de bir taşınma konusu gündemde yer alabilir. Gayrimenkul ve ev konuları da aile içerisinde görüşülecek olan konular arasındadır.

Yükselen aslan burcu 7 Ocak tarihinde yengeç burcunda gerçekleşen dolunay ile genel psikolojileri, özel hayatları ve genel sağlıkları ile ilgilenecektir. Bu dönemde sağlık ile ilgili durumlarda çeşitli krizlerde meydana gelebilir. Bunun yanı sıra kısa yolculuklar, anlaşmalar, kardeşler, iletişim ve eğitim gibi konular da oldukça önemli olmaktadır.

Yükselen başak burcu 7 Ocak tarihinde yengeç burcunda gerçekleşen dolunay ile arkadaşları, arkadaş grupları ve çeşitli projeler ile gündemde isimlerinden söz ettirecektir. Bunun yanı sıra kazançlar finansal konular sahip oldukları şeyler ve gelir kaynakları da gündemde yoğun bir şekilde başak burçları için önemli olan konular arasında gösterilebilir.

Yükselen terazi burcu 7 Ocak tarihinde yengeç burcunda gerçekleşen dolunay ile kariyer hayatları ile ilgili konularda duygusal beklentilerini sorgulayabilir. Bunun yanı sıra gayrimenkul, ev ve aile gibi konularda da bazı gelişmeler meydana gelebilir. Bunun yanı sıra ilişkiler ve evlilik gibi konular da ocak ayının ilk yarısında terazi burçlarının gündeminde olan konular arasında yer alacaktır.

Yükselen akrep burcu 7 Ocak tarihinde yengeç burcunda gerçekleşen dolunay ile görünüşleri, yabancılar, çeşitli yolculuklar ve akademik konular ile ilgilenebilir. İletişim, yazışma ve eğitim ile ilgili olan konular yükselen akrep burçlarının ilgilendikleri durumlar arasındadır.

Yükselen yay burcu 7 Ocak tarihinde yengeç burcunda gerçekleşen dolunay ile ortaklıklar, gelirler, finansal konular ile ilgilenebilir. Bunun yanı sıra proje grupları ve arkadaş grupları da yay burçlarının gündeminde olacaktır.