On bin TL ödeme! Bankadan duyuru yapıldı, Ocak sonuna kadar işlem yapan herkes 10 bin TL ödeme alabilecek

Ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan 10000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası, Yapı Kredi Bankası tarafından duyuruldu. Ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan 10000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hemen verilecek.

10000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen bireysel müşterilerin kampanya dahilinde ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Emekli olan sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar, Yapı Kredi Bankasının başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilirler ve istedikleri zaman kredi onayı alabilmektedirler.

10000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, 10000 tl kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası müşterisi olması durumunda kredi ödemelerini, bankanın mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat yapabilmektedir. 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak, diyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için kredi puanınızın da 1400 ve üzerinde olması gerekiyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarından Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS atarak da istediğiniz zaman 10000 TL alıp almadığınızı görebilirsiniz.

SMS KREDİ

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Sms ile kredi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi ödemesi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden nakit kredi ödemeleri banka şubelerinden ve mobil uygulamalar üzerinden verilmektedir.