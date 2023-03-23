7 gün içinde emekliye 17 bin TL Ödeme yapacak olan 3 banka açıklandı....

17.000 TL emekli ödemesi alacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada 7 gün içerisinde banka müşterisi olan tüm emekliler için 17.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verileceği açıklandı. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceğiniz emekli kredileri daha önce Kredi kullanan ve düzenli ödemeler yapan vatandaşlar ile birlikte Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri emekli maaşı hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte sonuç alabilmeleridir. 17.000 TL emekli ödemesi alacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 17.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda Kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak hemen kullandırılmaktadır.

17.000 TL'ye kadar nakit kredi imkanından faydalanmak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz şubelere giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar ile birlikte dilediğiniz zaman ödeme alabilecek ve kredi ödemesi hesabınıza yatırılarak yapılandırılacaktır.

Emekli maaşları Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda 36 ay vadeli Kredi kullanacak olan tüm vatandaşların maaş müşterileri olmaları durumunda Kredi ödemeleri şubelere gitmeden banka şubeleri üzerinden vatandaşlara kolay bir şekilde yapılacak ve istedikleri zaman bu ödemelerden faydalanabileceklerdir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirmeniz durumunda daha önce kredi onayı almadıysanız sizlere daha yüksek limitlerde de kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak şartlara uygun olan tüm vatandaşların belirli şartlar dahilinde ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılır ve kullandırılmaktadır.