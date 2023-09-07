Türk lirası (TL) ile ABD doları (USD) veya Avro (EUR) arasındaki güncel döviz kuru bugün merak konusu oldu. Dolar için 7 Eylül 2023 nasıl başladı. OVP piyasaları etkiledi mi? İşte piyasalarda dolar ve euronun güncel fiyatları.

Yatırımcılar ve vatandaşlar altın ve döviz kurlarına ilişkin en güncel ve doğru bilgileri merakla aramaktadır. Hem iç hem de dış piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bu kurlar, ekonomik ve finansal karar alma süreçlerinde çok önemli bir faktördür. Şimdi sizlere 7 Eylül 2023 için güncel döviz kuru rakamlarını sunuyoruz...

DOLARDA 3 SENELİK BEKLENTİ ORTAYA ÇIKTI

Uzun zamandır beklenen 2024-2026 dolar kuru tahminleri nihayet açıklandı ve dolara yatırım yapmak isteyenler için büyük önem taşıyor. Bu tahminler, Türkiye'nin ekonomik durumunu dikkate alan ve dolar/Türk lirası kurunun gelecekteki seyrini öngören Orta Vadeli Program'ın bir parçasıdır.

Hükümet dün Orta Vadeli Programı açıklayarak dolar-Türk lirası döviz kuru tahminlerini ortaya koydu. Şimdi bu tahminleri inceleyelim ve yatırımcılar için sonuçlarını anlayalım.

2024 yılında dolar/Türk lirası kurunun 36,78 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor. Bu, doların değerinde önemli bir artış olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar için bu tahminler, dolardan elde edilebilecek potansiyel kazançları keşfetmek için bir fırsat sunuyor. 2025 yılına gelindiğinde, tahminler dolar/Türk lirası kurunun daha da artarak 43,93 TL'ye ulaşacağını öngörmektedir. Bu da doların Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam edeceğini göstermektedir. 2026 yılına yönelik tahminler, doların değer kazanmaya devam edeceğini ve döviz kurunun 47,79 TL'ye ulaşacağını göstermektedir. Bu durum yatırımcılar için potansiyel fırsatlar sunmaktadır.

7 EYLÜL 2023 PERŞEMBE GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Dolar, 7 Eylül 2023 sabahında yatay bir seyir ile 26 lira bandında işlem görmeye devam ediyor. Piyasalarda güncel döviz satış fiyatları şöyle:

Dolar 26,7442 TL

Euro 28,7393 TL

Sterlin 33,4238 TL