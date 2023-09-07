Altın fiyatları haftanın dördüncü gününde de düşüş eğilimini sürdürüyor. Altının ons fiyatı üzerindeki baskı, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesi ve dolar endeksinin güçlenmesinden kaynaklanıyor.

Bunun yanında ons fiyatından etkilenen gram altın fiyatı da bu değişimlerden etkileniyor. ABD'den gelecek veriler altın piyasasının yönünü belirlemede önemli bir rol oynayacak. Ayrıca, piyasa üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağı için gözler ABD Merkez Bankası'nın 19-20 Eylül tarihlerinde açıklayacağı faiz kararında olacak. İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları.

MERAKLA O VERİLER BEKLENİYOR

Analistler, Çin ekonomisinden gelen cesaret kırıcı sinyallere atıfta bulunarak küresel piyasalarda bir gerileme olduğunu bildirdi. Şaşırtıcı bir şekilde bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını tamamladığına dair iyimser tahminlere rağmen gerçekleşiyor. Ayrıca analistler, ABD'de son dönemde açıklanan verilerin Fed üzerindeki enflasyonla mücadele baskısını bir miktar hafiflettiğini gözlemlemiştir. Sonuç olarak, Banka'nın Eylül ayında yapılacak para politikası toplantısında faiz oranını koruması yüzde 93 gibi şaşırtıcı bir olasılık.

Ayrıca, analistler yakından izlenecek birkaç önemli faktörün altını çizmektedir. Bu faktörler arasında ülke içindeki reel efektif döviz kuru, küresel ölçekte hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri yer almaktadır. Bu göstergeler genel ekonomik manzara hakkında değerli bilgiler sağlayacak ve gelecekteki piyasa eğilimlerini şekillendirmeye yardımcı olacaktır.

7 EYLÜL 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda 1.669 liradan işlem görüyor. Dün altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanmış, nihayetinde günü önceki kapanış fiyatına göre yüzde 0,1 artışla 1.668 liradan kapatmıştı.

Yeni güne başlarken altının gram fiyatı yükselişini sürdürerek 1.669 liraya ulaştı ve önceki kapanış fiyatına göre yüzde 0,1 artışa işaret etti. Aynı saatlerde çeyrek altın satışı 2 bin 740 TL’den yapılırken, Cumhuriyet altını 11.070 liradan alınabiliyor. Şu anda altının ons fiyatı bir önceki kapanış fiyatına göre yüzde 0,1 azalış göstererek 1.938 dolar seviyesinde bulunuyor.