7 bin TL ödeme verilecek! Başvuru yapan kişiler, TC kimlik numarasına göre ödeme alacaklardır!

Kimlik numarası üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında 7000 TL'ye kadar ödeme alacağınız, bankaların listesi yayınlandı. 7000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişiler başvurularını aşağıdaki bankalar üzerinden gerçekleştirerek hızlı bir şekilde destek kredilerinden faydalanabiliyor. 7000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve başvurularınızı hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız, kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında aşağıdaki bankalar üzerinde hesabınızın bulunması ile birlikte internet üzerinden hesabınıza ödeme alabilirsiniz.

AKBANK

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere cep telefonları üzerinden SMS atarak da onay vereceğini açıkladı. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda bankadan kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu haricinde, nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için 7000 TL'ye 36 ay vadeye kadar sizlere 5 dakika içerisinde sonuç vereceği yeni bir kredi paketi hazırladı. Akbank hesabınızın olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasına girerek işlem yapabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başlatılan 7000 TL, kampanyada, gelir belgesiz olarak sizlere cep telefonunuz üzerinden mesaj atmanız durumunda kredi ödemesi gerçekleştirilmektedir. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek veya bu bankada hesabınızın olması durumunda mobil uygulamaya giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek, kredi onayı alabilmektedirler. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi onay almanız durumunda başvurunuzu en yakın banka şubesi üzerinden tamamlayarak kimliğinizle birlikte gelir belgesiz onaylanan tutar kadar kredi kullanabilmeniz mümkün olmaktadır.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden SMS ile ve internet bankacılığı uygulamalarının üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak için kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderebilir veya bankanın internet sitesine girerek buradan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Denizbank kredi puanına göre, faiz oranlarından yararlandıracağını Z, kredi kampanyasında eğer 7000 TL kredi onayı alırsanız, sizlere 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturmaktadır.