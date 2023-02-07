7-8-9 Şubat tarihlerinde ödeme alacaklara müjde! O bankadan TC ile başvuru yapma imkanı

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 gün içerisinde ödeme vereceğini açıkladı. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda, Akbank Direkt uygulamalarına girerek 3 gün içerisinde yapılacak olan başvurularda, düşük faiz oranları ile birlikte 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli bireysel tüketici kredisi kullanabiliyor.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların kredi notu: 1400 ve üzerinde olması durumunda bankanın Akbank Direkt uygulaması üzerinden kendi banka hesapları olması durumunda, işlemlerini hızlı birşekilde yaparak, kredi başvurusu yapabiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurular haricinde kredi kullanacak olan vatandaşlara kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuç veriyor. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara bankalar uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.

Akbank, aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlayan bankalardan birisidir, SMS ile kredi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin.