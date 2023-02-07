Banka IBAN numarasına 11.000 TL ödeme yatmış olabilir, Kontrol edebilirsiniz…

11000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte banka şubelerine gitmeden işlemler gerçekleştirilecektir. 11000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda, nakit ödemeler 36 ay vadeli olarak aşağıdaki bankalar tarafından verilmektedir. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan yeni kredi ödemelerinde uygun faizlerden yararlanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara belirli şartlar uygun olarak kredi ödemeleri veriliyor. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda, sizlerde bu bankalar üzerinden başvuru yaparak iban numaranızı kredi ödemesi alabilirsiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda, şubelere gitmeden, bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Akbank mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz tüm kredi başvurularında, sizlere, masrafsız ve gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşları 5 dakikada sonuç veriyor.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden iban numaranızı 11000 TL ödeme almak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. 36 ay vadeli kredi ödemesi alıp almadığınızı kontrol ede bilirsiniz. Sms ile DenizBank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderebilir, cebimde kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Cebimde kredi kampanyasına katılarak, onay alan tüm vatandaşlar istedikleri zaman bu kredileri banka şubeleri üzerinden kullanabilirler.