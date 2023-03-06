6'lı Masa Adayı Bugün Açıklanır Mı, Saat Kaçta Açıklanacak, Masa Adayı Kim?

Millet İttifakı yani Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bugün yeniden toplandı ve kamuoyuna yapılacak olan açıklama merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa’ya veda etmesi tüm gündemi değiştirmişti. Bugün ise İyi Parti Lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yapmış olduğu görüşmeler sonrasında Millet İttifakı’nın toplantısına yeniden katılarak Altılı Masa’ya dahil oldu. Gerçekleşen görüşmeler sonucunda İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in yeniden masaya katılacağını açıklamıştı. Millet İttifakı, Altılı Masa toplantılarına devam ediyor ve adayın belirlenmesi ile ilgili görüşmeler sürdürülüyor. Peki Altılı Masa adayı açıklandı mı, Altılı Masa adayı kim olacak? Gündemi yakından takip eden pek çok kişi millet ittifakının yapacağı açıklamayı bekliyor.

Uzun bir süredir Altılı Masa’nın adayının açıklanması için bekleyiş devam ediyordu. Millet İttifakı’nın 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adayını belirlemesi gündemde yer aldı. Peki Altılı Masa adayı hangi gün, ne zaman açıklanacak? Saat kaçta açıklamanın yapılacağı merak ediliyor ve Altılı Masa gelişmeleri gündemde yer alıyor.

Tüm Türkiye'yi ilgilendiren toplantı bugün saat 16.00'da başlamıştı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tekrardan masaya dönüş yapmıştı. 6'lı Masa, Akşener'in katılımı ile tekrar toplandı ve akşam saatlerinde masanın adayının kamuoyu ile paylaşılması beklendi. Bunun yanı sıra toplantının Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldığı öğrenilirken ittifakın ortak cumhurbaşkanı adayının hangi isim olacağı da merak ediliyor. Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Altılı Masa’ya veda ederken yapmış olduğu açıklamalarda o ismin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını belirtmişti.

Demokrat Parti, CHP, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi liderlerinin yapmış olduğu toplantı sonrasında cumhurbaşkanı adayının açıklanması ile ilgili bekleyiş devam ediyor.