Akbank Denizbank ve Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 100.000 TL ödeme yapacağını açıkladı

Akbank Denizbank ve Ziraat Bankası 100.000 TL'ye kadar nakit kredi kampanyası başlattığını Kendi resmi internet siteleri üzerinden duyurdu. İhtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların Akbank Denizbank ve Ziraat Bankası müşterileri olmaları ve bu bankanın kredi kartı ile birlikte bankamatik kartını kullanmaları durumunda 24 ay vadeli düşük faizli ihtiyaç kredisi ödemeleri için herhangi bir gelir belgesi sunmadan ihtiyaç kredisi alabilecek. Akbank Denizbank ve Ziraat Bankası 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirirken ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapabileceğiniz bir kampanya hazırladı.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların kredi notu uygun olması durumunda başvurularını sadece banka şubeleri üzerinden değil İnternet bankacılığı internet sitesi ve müşteri hizmetleri numaraları ile birlikte SMS servisini kullanarak başvuru yapabileceğini söyleyebiliriz. Sms ile Akbank üzerinden kredi almak istiyorsunuz Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına gönderin.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için deniz mobil uygulamasını kullanabilir. Denizbank şubelerine giderek de kredi başvurunuzu sadece kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden başvuru formunu doldurmanız durumunda yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 100.000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin gelir belgesine bakmadan kendi banka hesabı olması durumunda şubeler üzerinden kimlikleriyle birlikte kredi ödemesi gerçekleştirmektedir. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar emekli olması durumunda ise daha yüksek limitlerde de emekli maaşı hesaplarına göre krediler kullanabilir aynı zamanda bankalardaki borçlarını kapatarak da tüketici kredisini düşük faiz oranları ile birlikte alabilmektedirler. Ziraat Bankası şubelerine giderek Ziraat Bankası internet bankacılığını ve internet sitesini kullanarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.