İhtiyaç sahibi ve yaşlı bireyleri korumak amacıyla sunulan bu desteklerden biri, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak sağlanan yaşlılık aylığıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan destek ödemeleri, yaşlı bireylerin ekonomik güvencesine katkıda bulunmayı hedefler. 65 yaşını aşmış ve herhangi bir sigorta kapsamından yararlanmayan bireylere sürekli destek sağlanır. Bu ödemenin miktarı zaman içinde güncellenir ve arttırılır. Özellikle son dönemde yaşlılara yönelik destek ödemelerine yapılan zam oranları, yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı açıklamaya göre, memur maaşlarındaki zam oranlarına paralel olarak birçok destek ödemesine de zam yapıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda yaşlılık aylığı da zamlanmıştır. Daha önce 1998 TL olarak ödenen yaşlılık aylığı, 2348 TL'ye yükseltilmiştir. Bu zam sayesinde yaşlı bireylerin maddi durumu bir nebze olsun iyileştirilmiştir.

Devlet, 65 yaşını aşmış bireylere yönelik gerçekleştirdiği bu zam ile onların daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu destek ödemesi, emekli olma hakkını elde edememiş bireyleri de kapsar. Sürekli destek sağlanması, yaşlı vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur ve yaşlılık dönemlerini daha rahat geçirmelerine olanak tanır.

Temmuz zammıyla birlikte yaşlılık aylığına yapılan zam, destek alan yaşlı bireyler için olumlu bir gelişmedir. Bu zamla birlikte yaşlılık aylığı miktarı artmış ve ilk ödeme döneminde zamlı miktarın ödeneceği belirtilmiştir. Ancak yaşlılık aylığından faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Başvuru yapacak bireyin 65 yaşını aşmış olması ve herhangi bir sigortasının bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödenmemiş olma gibi kriterler de aranmaktadır.