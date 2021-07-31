60 Gün Ertelemeli Kredi Kampanyası Bugün Başladı, Uygun Faiz Oranları ile Birlikte Kredi Dönemi Resmileşti

Bankalardan kullandığınız ihtiyaç kredilerinde onay almanız durumunda krediyi aldığınız zaman kredi ertelemesi yapabiliyorsunuz. Ödeme ertelemesi olarak geçen bu ertelemeler, 6 ay, 5 ay, 4 ay, 3 ay, ve 2 ay olarak bazı bankalarda verilmektedir. Her bankanın kendi politikası ve kredi verme şartları değişik olduğu için her banka için bu kampanyadan bahsetmemiz mümkün değildir. Sizlere 60 gün erteleme yapacağınız ve ya 2 ay erteleme yapacağınız bankaların hangileri olduğundan bahsetmek istiyoruz.

Finansbank 60 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu

Finansbank, 60 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu, 7 gün 24 saat başvuru yapacağınız bir kredi türüdür. 50.000 TL'ye kadar verilen bu ihtiyaç kredisinde onay almanız durumunda hemen kredi başvurunuz sisteme taranır ve kredinizi aynı gün içerisinde kullanılır. Kredi başvurusu için TC kimlik numaranızı 50 30 SMS numarasını göndermeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde kredi başvurusu, yapacak olan müşteriler 5 dakika içerisinde ne kadar onay olacaklarını ve kaç ay vadeye kadar onaylı kredileri olduklarını göreceklerdir. Onay almanız durumunda bu krediyi kimliğiniz ile birlikte en yakın banka şubesinden 2 ay ertelemeli olarak kullanabilirsiniz. Bankanın müşterisi olanlarda internet bankacılığı üzerinden banka şubelerine gitmeden kredi başvurusu yapabileceklerdir.

ING Bank ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu

50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, ING Bank üzerinden de hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka sizlere 36 ay vadeye kadar 2 ay ertelemeli ihtiyaç kredileri ve hızlı bir şekilde vermektedir. Kredi başvurusu banka şubesinden yapılabildiği gibi ayrıca bankaya gitmeden internet sitesi üzerinden de yapılabilmektedir. Bankanın resmi internet sitesine girdikten sonra, ihtiyaç kredisi başvurusu formunu doldurarak hemen ne kadar onay aldığınız görebilirsiniz. Bu bankadan ayrıca kendi kredi notunuza göre kredi faiz oranı uygulandığını bilmeniz gerekiyor.

Şekerbank ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu

Yüksek limitli kredi almak isteyen kişiler, Şekerbank üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir. Şekerbank ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, en yakın banka şubesine giderek 100.000 TL'ye kadar hemen kredi kullanabilirler. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda çalışan kişilerin de en az 3 aylık sigortaları olmaları durumunda onay olacaklarını söylemek istiyoruz. Ayrıca Kredi notu düşük olsa bile emekliler maaş taşıması yaparsa kredi kullanabilirler. Aldığınız kredilerde İlk 2 ay taksit ertelemesini yaparak toplamda 34 AY kredinizi kullanmanız mümkündür. Daha önce Şekerbank üzerinden kredi kullanan müşteriler de internet bankacılığını kullanarak işlem yapabilirler. Kredi notunuz düşükse internet üzerinden veya SMS atarak kredi başvurusu yapmanızı önermiyoruz. Banka kredi başvurusu yaptığınız da diğer banka borçlarını daha kapatacaktır. Şekerbank borç transferi Kredisi olarak geçen bu krediler de tek bir bankaya ödeme yapmanızı isteyecektir.

Burgan Bank ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu

Burgan Bank üzerinden de ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkün. Kredi başvurusu yaptığınızda Size uygun olan Kredi değerlendirmesi yapılacak ve bu kredi için hızlı bir şekilde onay alacaksınız. 100.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Burgan Bank şubesi ne gittiğinizde Kredi notunuz düşükse emekli olmanız durumunda da kredi alabiliyorsunuz. Aldığınız 100 bin TL krediye en fazla 36 ay vade yapabilirsiniz. İlk kredi taksitini 6 ay veya 3 ay ertelemeli yapabileceğiniz gibi dilerseniz ilk iki taksitini erteleyerek de kredinizi kullanabilirsiniz. Bankanın resmi internet sitesinden güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.